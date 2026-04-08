「ブラックニッカ」がハイボール缶に あの“ヒゲのおじさん”愛称募集中 原宿でイベント

おなじみ“ヒゲのおじさん”がハイボール缶になって登場した。

アサヒビールは「ブラックニッカ」ブランド誕生70周年を記念してパッケージデザインをリニューアルするとともに、RTD「ブラックニッカ クリアハイボール」を4月7日から発売。さらに期間限定イベント「あなたの知らないブラックニッカ展」を、4月6日～12日にかけて東急プラザ原宿「ハラカド」屋上テラスで実施中だ。

初日のオープニングイベントで、ニッカウヰスキー日本事業部の福間啓介部長は「19年ぶりの大型デザインリニューアル。よりすっきりとさせ、親しみやすいアイコンに生まれ変わった。また10年ぶりにTVCMをはじめとした情報発信を行い、リニューアルを鮮烈に印象付けている。ハイボール缶も新発売。ウイスキーらしい味わいと、すっきりとした後味の両立を実現した」とアピールした。

会場では新発売のハイボール缶や関連グッズを販売するほか、生成AIを活用して「ブラックニッカ」ブランドの象徴である“ヒゲのおじさん”ことキング・オブ・ブレンダーズに変装したステッカーを作成できるブース、おじさんのニックネームを募集する企画「ブラックニッカのこの人、なんて呼べばいいですか？」、ハイボール缶の開発過程の展示などを行っている。

20～30代の若年層を中心とした新規ユーザー獲得へ、ハイボールやウイスキーの楽しみ方を提案する。

この日のイベントでは、お笑いコンビ「ニューヨーク」の屋敷裕政さん、嶋佐和也さんがゲストとして登場。各種のコンテンツを体験しながら、爆笑トークで会場を沸かせた。