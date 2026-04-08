飲料系酒類「ブラックニッカ」がハイボール缶に あの“ヒゲのおじさん”愛称募集中 原宿でイベント
カナエ モノマテリアルパッケージ

「ブラックニッカ」がハイボール缶に あの“ヒゲのおじさん”愛称募集中 原宿でイベント

酒類
ニューヨークの2人と「ブラックニッカ隊」。期間中、原宿・渋谷に出没する
ニューヨークの2人と「ブラックニッカ隊」。期間中、原宿・渋谷に出没する

おなじみ“ヒゲのおじさん”がハイボール缶になって登場した。

アサヒビールは「ブラックニッカ」ブランド誕生70周年を記念してパッケージデザインをリニューアルするとともに、RTD「ブラックニッカ クリアハイボール」を4月7日から発売。さらに期間限定イベント「あなたの知らないブラックニッカ展」を、4月6日～12日にかけて東急プラザ原宿「ハラカド」屋上テラスで実施中だ。

初日のオープニングイベントで、ニッカウヰスキー日本事業部の福間啓介部長は「19年ぶりの大型デザインリニューアル。よりすっきりとさせ、親しみやすいアイコンに生まれ変わった。また10年ぶりにTVCMをはじめとした情報発信を行い、リニューアルを鮮烈に印象付けている。ハイボール缶も新発売。ウイスキーらしい味わいと、すっきりとした後味の両立を実現した」とアピールした。

会場の冷蔵庫には「クリアハイボール」がずらり
会場の冷蔵庫には「クリアハイボール」がずらり

会場では新発売のハイボール缶や関連グッズを販売するほか、生成AIを活用して「ブラックニッカ」ブランドの象徴である“ヒゲのおじさん”ことキング・オブ・ブレンダーズに変装したステッカーを作成できるブース、おじさんのニックネームを募集する企画「ブラックニッカのこの人、なんて呼べばいいですか？」、ハイボール缶の開発過程の展示などを行っている。

20～30代の若年層を中心とした新規ユーザー獲得へ、ハイボールやウイスキーの楽しみ方を提案する。

この日のイベントでは、お笑いコンビ「ニューヨーク」の屋敷裕政さん、嶋佐和也さんがゲストとして登場。各種のコンテンツを体験しながら、爆笑トークで会場を沸かせた。

関連記事

インタビュー特集

生産現場が潤う農業を 安定供給と安定価格実現 アムハイドロ・パシフィック ポール・マイルズ社長

野菜
気候変動や耕作地の減少、後継者不足など農業が抱える課題は多い。農作物を扱う流通・小売業にとっても、天候に左右されやすい不安定な供給量とそれに合わせた価格の変動など、問題点はいくつも挙げられる。

“お米の新たな発酵食品” 代替肉CoMeat®需要創出に挑む 跡部季子取締役

PBF
プロテインクライシスが叫ばれる昨今、キノコなど糸状菌から作られる代替肉（マイコプロテイン）が注目を集めている。2021年設立のアグロルーデンス（佐賀清崇社長）は、お米と麹で作った新たな発酵食品CoMeat®を展開。

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。

Mizkanフルーティス刷新（前編） 果実のおいしさが主役の新製法 マーケティング本部 田中菜々美氏に聞く

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。

学生が育てるアーモンドの木 明日の社会へ価値循環 デルタインターナショナル×キャンポスブラザーズ

ナッツ・ドライフルーツ
アーモンドの世界的産地である米カリフォルニア州でも、トップクラスの供給量を誇るキャンポスブラザーズ社。日本の販売総代理店を務めるデルタインターナショナルでは、学生の手でアーモンドの木を育てて商品化することを目指す玉川大学の...