「純米大吟醸 光武」 華やかで上品な吟醸香 光武酒造場

光武酒造場は4月1日から「純米大吟醸 光武」（1800㎖と720㎖の2種）を新発売している。

同商品は兵庫県特A地区産山田錦を35％まで磨いた純米大吟醸。グリーンアップルのような華やかで上品な吟醸香が特徴で「ワイングラスでおいしい日本酒アワード2026」で最高金賞を受賞した一押し商品。