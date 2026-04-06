飲料系酒類ボタニカル系麦焼酎「CHILL GREEN」ハイボール缶が登場 都内でサンプリング 濵田酒造
カナエ モノマテリアルパッケージ

ボタニカル系麦焼酎「CHILL GREEN」ハイボール缶が登場 都内でサンプリング 濵田酒造

酒類
ボタニカル系麦焼酎「CHILL GREEN」ハイボール缶が登場 都内でサンプリング 濵田酒造

濵田酒造（鹿児島県）が23年に発売したボタニカル系麦焼酎「CHILL GREEN spicy&citrus」。これまでにないスパイシーな香りの焼酎として、新たな需要を開拓しつつある。

4年目に入った今春、炭酸割りを缶で手軽に楽しめる「マーガオのチルハイボール缶」が関東エリアのコンビニに3月24日から登場。香辛料「マーガオ」による柑橘香と山椒のようなスパイシーさで、カレーやエスニック料理、中華料理などと相性抜群だ。

新発売のハイボール缶
新発売のハイボール缶

発売に合わせ、都内2か所ででサンプリングイベントを実施。LINE公式アカウントを友だち追加して、アンケートに回答した人に「マーガオのチルハイボール缶」を配布した。

4月3日に池袋「WACCAIKEBUKURO」で行われたイベントには、会場の様子をSNSに投稿すると挑戦できる巨大ガチャも登場。「CHILL GREEN」のロゴが入ったトートバッグや箸置きなど豪華景品をプレゼントした。またブランドの世界観を表現したフォトブースも出現。若い世代を中心に関心を集めていた。

マーケティング本部の大脇野乃花氏は「『前から気になっていたけど、缶が出たから飲んでみよう』という声も。既存の焼酎とは異なる層を狙っており、開発メンバーも20代。アンテナの張り方や嗜好がターゲットにフィットしているのだと思う」と手ごたえを語る。気軽に手に取りやすい缶を入口に、焼酎カテゴリーの活性化につなげたい考えだ。

関連記事

インタビュー特集

生産現場が潤う農業を 安定供給と安定価格実現 アムハイドロ・パシフィック ポール・マイルズ社長

野菜
気候変動や耕作地の減少、後継者不足など農業が抱える課題は多い。農作物を扱う流通・小売業にとっても、天候に左右されやすい不安定な供給量とそれに合わせた価格の変動など、問題点はいくつも挙げられる。

“お米の新たな発酵食品” 代替肉CoMeat®需要創出に挑む 跡部季子取締役

PBF
プロテインクライシスが叫ばれる昨今、キノコなど糸状菌から作られる代替肉（マイコプロテイン）が注目を集めている。2021年設立のアグロルーデンス（佐賀清崇社長）は、お米と麹で作った新たな発酵食品CoMeat®を展開。

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。

Mizkanフルーティス刷新（前編） 果実のおいしさが主役の新製法 マーケティング本部 田中菜々美氏に聞く

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。

学生が育てるアーモンドの木 明日の社会へ価値循環 デルタインターナショナル×キャンポスブラザーズ

ナッツ・ドライフルーツ
アーモンドの世界的産地である米カリフォルニア州でも、トップクラスの供給量を誇るキャンポスブラザーズ社。日本の販売総代理店を務めるデルタインターナショナルでは、学生の手でアーモンドの木を育てて商品化することを目指す玉川大学の...