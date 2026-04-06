飲料系酒類サッポロ「ヱビス」 ファン獲得へ体験価値磨く 提供品質極めた「人」の認定制度も
カナエ モノマテリアルパッケージ

サッポロ「ヱビス」 ファン獲得へ体験価値磨く 提供品質極めた「人」の認定制度も

酒類
「YEBISU BREWRY TOKYO」で行われた発表会（4月3日）
「YEBISU BREWRY TOKYO」で行われた発表会（4月3日）

「共鳴」＆「共創」をテーマに、次々とアクションを展開する「ヱビスビール」。このアプローチが奏功し、プレミアムビール市場が苦戦するなか昨年もエビスは105％と売上を伸ばしている。サッポロビールでは顧客との重要接点である飲食店での体験価値向上へ、新たな取り組みを開始した。

実績を押し上げたのは、新たなユーザーの獲得だ。昨年に展開した漫画家・荒木飛呂彦氏とのコラボによるデザイン缶の購入者のうち、ヱビスブランドの新規顧客は68％。このうち34％が年内に再購入している。

「ヱビスは世の中に前向きな変化をもたらすプレミアムビール。“情質価値”を体験として届けていくため、外食の取り組みとして新たな認定制度を開始する」。4月3日の発表会で、同社ビール＆RTD事業部の下和田勇部長が宣言した。

「YEBISU BREWERY TOKYO」で行われた発表会（4月3日）
「Master of YEBISU」に認定された恵比寿の馬肉料理店「うまえびす」の井上学シェフ

このほど開始した「MASTER OF YEBISU」は、「絶品ヱビスの店」認定店の中でもブランドの伝道師となる「人」を、研修や実技・筆記試験を経て認定する制度。同社の地元である恵比寿エリアで先行スタートし、今年から全国での展開を開始する。

「今年10月の酒税改正を経て、ビールは価格や物性だけでは語れなくなる。生活者がプレミアムビールを選ぶ理由は、その味や特徴よりも『良い時間を過ごせたか』『どんな記憶が残っているか』に移っていくだろう」（同事業部 荒木進之介氏）とみて、こうした“情質価値”に焦点を当てたプレミアム戦略を強化する考え。

今回の認定制度も、重要接点である外食における取り組みの一環。ヱビスの提供価値を高め、自宅では味わえない圧倒的なヱビスの飲用体験を実現できるヱビスブランドの体現者を認定・育成する。

また昨年に来場者30万人を突破した東京・恵比寿の体験拠点「YEBISU BREWERY TOKYO」でも、新たなファン獲得が進む。

この4月で開業2周年を迎え、ブランド姿勢や物語を体験できる場所とすべくブラッシュアップ。ブランドアンバサダーを務める俳優の山田裕貴さんがナレーションを務める音声ガイドの導入や、限定提供する「ヱビス∞」を自宅に持ち帰れるよう通年販売開始するなど、ファン化につながる体験を強化する。

関連記事

インタビュー特集

生産現場が潤う農業を 安定供給と安定価格実現 アムハイドロ・パシフィック ポール・マイルズ社長

野菜
気候変動や耕作地の減少、後継者不足など農業が抱える課題は多い。農作物を扱う流通・小売業にとっても、天候に左右されやすい不安定な供給量とそれに合わせた価格の変動など、問題点はいくつも挙げられる。

“お米の新たな発酵食品” 代替肉CoMeat®需要創出に挑む 跡部季子取締役

PBF
プロテインクライシスが叫ばれる昨今、キノコなど糸状菌から作られる代替肉（マイコプロテイン）が注目を集めている。2021年設立のアグロルーデンス（佐賀清崇社長）は、お米と麹で作った新たな発酵食品CoMeat®を展開。

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。

Mizkanフルーティス刷新（前編） 果実のおいしさが主役の新製法 マーケティング本部 田中菜々美氏に聞く

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。

学生が育てるアーモンドの木 明日の社会へ価値循環 デルタインターナショナル×キャンポスブラザーズ

ナッツ・ドライフルーツ
アーモンドの世界的産地である米カリフォルニア州でも、トップクラスの供給量を誇るキャンポスブラザーズ社。日本の販売総代理店を務めるデルタインターナショナルでは、学生の手でアーモンドの木を育てて商品化することを目指す玉川大学の...