流通・飲食小売ヤオコー横浜市戸塚区に初出店　子育て世代獲得へ最大級のキムチ売場　冷食・コーヒー・地酒・豆菓子も拡充
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ヤオコー横浜市戸塚区に初出店　子育て世代獲得へ最大級のキムチ売場　冷食・コーヒー・地酒・豆菓子も拡充

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「ヤオコー東戸塚店」のヤオコー最大級のキムチ売場
「ヤオコー東戸塚店」のヤオコー最大級のキムチ売場

　ヤオコーは、神奈川県横浜市戸塚区に初出店し、空白地帯であった横浜市南西部で新たな商圏を形成していく。

　3月31日、戸塚区にオープンしたのは「ヤオコー東戸塚店」。JR東戸塚駅から徒歩約15分の国道1号線沿いにある。

　東戸塚店の開業により、総店舗数は202店舗。このうち神奈川県では15店舗目。近隣の同社店舗は直線距離で6.5キロに横浜磯子店（横浜市）、9.2キロに藤沢柄沢店（藤沢市）、12.8キロに藤沢片瀬店（藤沢市）がある。

　東戸塚店周辺エリアは、横浜・品川へのアクセスも良く都心通勤圏として30・40代子育て世代のヤングファミリー層を中心に定住人口が流入している。1キロ圏内の人口増加率は神奈川県全体の100.2％を上回る101.4％。

　東戸塚店では同層をメインターゲットに想定。

　同層について「小学生から中学生の子育て世代になり、ローンなど食費以外の支出も多いため、できるだけ節約したいと考え、共働きが多く、買い物時間や調理時間には制限がでてくる」（ヤオコー）とみている。

　精肉・鮮魚などはヤオコー標準の品揃えとし、日配ではキムチと冷凍食品を充実。
　このうちキムチ売場は「メインターゲットがヤングファミリー層ということで、どちらかというと一般的な漬物よりもキムチのほうが売れる」との見立てからヤオコー最大級の規模となっている。

「ヤオコー東戸塚店」
「ヤオコー東戸塚店」

　ドライについては、高い嗜好ニーズを見込みコーヒー、豆菓子、清酒を豊富に取り揃える。

　「豆菓子はコーヒーや清酒のペアリングとして品揃えを充実させている。清酒は冷ケースで神奈川県の日本酒を多く取り揃えている」と説明する。

　青果では、地元農家10軒と契約し「市場にはなかなか出回らない野菜を取り揃えている」と胸を張る。

　年間売上は初年度24億円を予定。

　初年度の売上構成比は生鮮40％、グロサリ44％、デリカ16％を計画。
　商品数（SKU数）は1万5290品。内訳は生鮮850品、グロサリ1万4110品、デリカ330品。

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