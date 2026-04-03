DHC 第二創業期は連携強化、商品開発加速 30年までに海外売上3割に 宮﨑緑社長

ディーエイチシーは2月、南麻布の旧本社と芝浦に分散していた事業所を都内港区・ミタマチテラスの新オフィスに移転統合した。新オフィスでは社員同士のコミュニケーションを重視し、社内連携の強化を進める。同社は23年からはオリックスグループの傘下に入り、現在は第二創業期。同社が目指す姿について宮﨑緑社長に語ってもらった。

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新オフィスへの移転統合で当社が目指したのは、社員一人ひとりが組織、役職、役割などの枠を超えて近い距離で対話できるような環境づくり。社内連携の強化は、業務効率をさらに高めるための第一歩となる。新オフィスは、オープンコミュニケーション、オープンマインド、オープンスペースをコンセプトとした。このコンセプトは社員の声から生まれたものだ。オフィスのレイアウトも社員が考えてくれた。ワーキンググループを中心に新オフィス移転プロジェクトが発足し、たくさんのアイデアを社員が形にしてきた。

当社では社員総会「One Drop Summit」（通称・ワンサミ）を過去3回開催している。総会名は当社初の化粧品「オリーブバージンオイル」の一滴一滴を社員一人ひとりになぞらえたもの。すべての運営を社員が行い、自主自律という企業風土が着実に根付いてきた。社内ではお互いをたたえ合う文化を醸成するために「ワンサミ」で社員投票による社内表彰制度も導入した。自主自律の中で社員同士の信頼関係や相互の理解が深まる組織づくりを推進している。

当社は23年4月から新たな経営体制となった。第二創業期と位置付け、会社の基盤整備と企業文化の醸成に取り組んでいる。われわれが掲げるウェルビーイング・ブランドの実現に向け、社員一人ひとりが新たなディーエイチシーの価値創造に日々挑戦している。新しい創業期を迎えるにあたって、これまでのディーエイチシーを振り返った。そしてお客様と真摯に向き合う姿勢と意思を明文化し、「しあわせを、ふつうに。」というパーパスを定めた。第二創業の基盤整備する上でディーエイチシーらしさを守りながら、変えるべき点は変える。お客様の「しあわせを、ふつうに。」を支え続けるディーエイチシーでありたい。

経営方針には「自主自律」「事業間連携の強化」「顧客視点」を掲げ、社内体制の整備を多方面から進めている。顧客の体験価値向上を目指すために、商品力と研究開発力についてスピード感をもって取り組んでいるところだ。25年度の業績は売上高996億円で増収増益の見通し。26年度は売上高1000億円超え、25年度比で10％以上の成長を目指す。

当社の事業の柱は、通販、直営店、流通営業、海外。豊富なチャネルと多彩なラインアップが武器だ。通販事業は会員数が1600万人を超えており、ロングセラーが多くリピート率は高い。直営店は全国に94店舗を運営。お客様と直接向き合うことのできる貴重な接点としてブランド価値向上に大きく貢献している。

流通営業は、全国2万5000店のドラッグストアで商品を展開。スーパーやCVSを含めると導入店舗数は3万店以上に上る。海外は上海、台湾、米国の3拠点で現地法人が稼働。それ以外も代理店との協業によりアジアを中心とした国・地域で事業を拡大している。

海外売上については24年度比で約12％増ということで着実かつスピーディーに成長している。インバウンドも伸びている。今期の重点施策の一つは海外。30年までに売上高に占める海外比率を30％まで高めたい。

当社では日々、商品力の強化に取り組んでいる。価値提供の上で選択と集中をすべく段階的に商品ポートフォリオの見直しやSKUの最適化にも取り組んできた。同時に研究開発部門の人材強化を実施している。化粧品、サプリメント、基礎研究の3ユニットに分かれていた研究開発の組織を統合し、未来創研プロジェクトを立ち上げた。これまで以上に商品力を高めたい。25年の新商品は化粧品25品、健康食品17品（リニューアル含む）。26年は化粧品、健康食品とも前年の約2倍の規模で新商品投入を計画している。