飲料系酒類［イエローテイル］から甘口・微発泡の新感覚ワイン ユーザーの裾野拡大へサッポロビール
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［イエローテイル］から甘口・微発泡の新感覚ワイン ユーザーの裾野拡大へサッポロビール

酒類
ジェームズ・ウィルソン氏㊧と上村智子氏
ジェームズ・ウィルソン氏㊧と上村智子氏

知識や経験がなくても、誰でも身構えず自由に楽しめるワイン。そんなイメージを築き上げ、グローバルブランドとしての地位を獲得した豪州産ワイン［イエローテイル］。04年から国内販売を手掛けるサッポロビールでは、微発泡でほのかな甘さの限定品「ゴールドモスカート」を発売する。

「［イエローテイル］はリラックスして楽しめるワインブランドとして、01年に米国で発売。こうしたコンセプトのワインは、当時としてはユニークだった」。

同ブランドを世界展開する豪カセラ・ファミリー・ブランズ社で、アジア太平洋地域の販売責任者を務めるジェームズ・ウィルソン氏が説明した（3月27日のメディア向け先行体験会で）。

00年のシドニー五輪でオーストラリアに注目が集まっていたことに加え、親しみやすいワラビーのロゴや気軽に手に取れる価格帯で急速に浸透したと語る。

サッポロビールでブランドを担当するワイン＆スピリッツ事業部の上村智子氏は「［イエローテイル］はワインの裾野を広げる商材との位置づけ。ユーザーを分析したところ、共働きで非常に忙しい方が多く、多くの種類のワインから選ぶのは難しいと感じていることがわかった」と話す。簡便ニーズをかなえることで、カジュアルに選びやすくするプロモーションを展開する方針だ。

4月14日から数量限定発売する「ゴールドモスカート」はモスカート（マスカット）を原料に使用し、シトラスとピーチ、マンゴーのような爽やかな味わいに。ライトユーザーも気軽に手に取りやすい甘口で低アルコールの微発泡ワインだ。食前酒や食後種として、スイーツとのペアリングもおすすめだという。750㎖びん、税別希望小売価格990円、アルコール分7.5％。

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