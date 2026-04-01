加工食品冷凍食品25年冷凍めん生産量 前年比15％増で23億食超 うどん、パスタ好ペース
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25年冷凍めん生産量 前年比15％増で23億食超 うどん、パスタ好ペース

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25年冷凍めん生産量 前年比15％増、23億食超 うどん、パスタ好ペース

　日本冷凍めん協会調べによる2025年（1～12月）冷凍めん生産量は、23億5444万食、前年比14.7％増。市販用（構成比57％）が13億4078万食、23.2％増と高い伸びをみせ、業務用（同43％）も10億1366万食、5.1％増と順調に推移した。

　品目別は▽うどん13億8327万食（前年比17.5％増）▽日本そば2億1835万食（同6.7％増）▽中華めん4億284万食（同9.3％増）▽パスタ2億6853万食（15.0％増）▽焼きそば6594万食（同4.4％減）▽その他1552万食（大幅増）。

　最大ボリュームの「うどん」（構成比59％）は17.5％増で4年連続プラス、19年以降で最多となった。業務用は前年割れながら、市販用が素材めんを中心に3割増で牽引した。「パスタ」（同11％）も15.0％増と二ケタ伸長。主力の市販用が22.8％増で上乗せした。「中華めん」（同17％）は9.3％増と4年連続プラス。こちらは市販用が9.3％減と苦戦した一方、業務用が21.7％増でカバーした。「日本そば」（同9％）は6.7％増。業務用、市販用とも堅調に推移。「焼そば」は4.4％減。過去2年連続で二ケタ成長した反動がある。

　年間の工場出荷額は、業務用が502.9億円、前年比38.3％増、市販用が939.3億円、同2.1％減、合計は1442.2億円、9.0％増。

　調査は国内で冷凍めんを製造している37社を対象に実施。4社分の協会推定値を追加して集計。

冷凍めん生産量の推移
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