フジッコが値上げ 9月から家庭・業務用とも

フジッコは9月1日から家庭用・業務用商品を4～10％値上げする。原材料や人件費、物流費の上昇を受けたもの。

家庭用は昆布製品が10％、豆製品と惣菜が4～7％、ヨーグルトが7％、デザートが5％、おせちが4～10％の値上げ。業務用は昆布製品が10％、豆製品と惣菜が5％、おせちが5～10％上がる。