加工食品調味料・カレー類家庭用でも「麹シェフ」 ハーブ＆スパイス塩こうじ ハナマルキ
カナエ モノマテリアルパッケージ

家庭用でも「麹シェフ」 ハーブ＆スパイス塩こうじ ハナマルキ

調味料・カレー類
「麹シェフ ハーブ＆スパイス塩こうじ」
「麹シェフ ハーブ＆スパイス塩こうじ」

　ハナマルキは家庭用新商品「麹シェフ ハーブ＆スパイス塩こうじ」（120g、オープン価格）を3月1日から発売した。業務用ブランド「麹シェフ」シリーズの人気ナンバーワンフレーバーを家庭用商品として提案する。

　「ハーブ＆スパイス塩こうじ」は、塩こうじの「素材を柔らかくし、うま味を引き出す」という調理効果はそのままに、厳選したハーブの香りで奥行きのある味わいを実現した。いつもの料理に加えるだけで、毎日の食卓をビストロ風に彩る。

　肉や魚を漬け込むだけで下処理と味付けが同時に完了。肉はしっとりと柔らかく、魚はふっくらと仕上がる。また、非加熱でも使用可能。カルパッチョのドレッシング、あえ物のソースとしても使える。

　「麹シェフ」は同社が2022年7月に立ち上げたオリジナルブランド。原材料に麹由来の発酵調味料を使用した業務用の調理だれを提案する。味付けにとどまらず、料理に麹のうま味や甘味を付与し、素材本来のうま味を引き出して味に奥行きを出すことが特徴。ユーザーの定番メニューのバラエティ化や新メニューの開発に貢献する。

　「ハーブ＆スパイス塩こうじ」は、シリーズ第1弾として発売したフレーバー。4種のハーブやスパイスのアクセントを加えることで、洋食とも抜群の相性を持つ商品に仕上げた。発売以来、飲食店や惣菜メーカーなどのユーザーから多くの反響があり、売上も順調に推移。同社「みそ作り体験館」などの一部店舗で限定販売を実施したところ「家庭でも使いたい」との声が多数あり、家庭用商品として発売することにした。

関連記事

インタビュー特集

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。

Mizkanフルーティス刷新（前編） 果実のおいしさが主役の新製法 マーケティング本部 田中菜々美氏に聞く

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。

学生が育てるアーモンドの木 明日の社会へ価値循環 デルタインターナショナル×キャンポスブラザーズ

ナッツ・ドライフルーツ
アーモンドの世界的産地である米カリフォルニア州でも、トップクラスの供給量を誇るキャンポスブラザーズ社。日本の販売総代理店を務めるデルタインターナショナルでは、学生の手でアーモンドの木を育てて商品化することを目指す玉川大学の...

原点は休憩中に見上げたキウイ 全国で食材発掘、生産者と企業つなぐ サッポロビールの地域創生事業

トップニュース
　明治9年（1876年）、北海道で新たな産業を興すべく設立された「開拓使麦酒醸造所」をルーツとするサッポロビール。創業150周年を迎える今も、その“開拓”の精神は息づく。ビール会社としての枠にとらわれない発想力を武器に、事業領域拡張の最前線で奮闘する人物に迫った。一次産業を担う各地の生産者と企業のバイヤーをつなぎ、農林水産物の需要創出をサポートするサッポロビールの地域創生事業。その原点は、外食企業のコンサルティングを手がける部署で九州の拠点に配属されていた、一人の担当者のひらめきだった。

カキ養殖の展望を聞く〈前編〉 “殻付き”市場拡大 環境変化と効率化に対応 シーパジャパン・吉本剛宏社長

水産
瀬戸内海で養殖カキが甚大な被害を受け、生鮮市場だけでなく加工メーカーや流通にも影響が及んでいる。こうした中、従来の養殖方法とは異なるシングルシード養殖法が注目されている。