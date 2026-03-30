家庭用でも「麹シェフ」 ハーブ＆スパイス塩こうじ ハナマルキ

ハナマルキは家庭用新商品「麹シェフ ハーブ＆スパイス塩こうじ」（120g、オープン価格）を3月1日から発売した。業務用ブランド「麹シェフ」シリーズの人気ナンバーワンフレーバーを家庭用商品として提案する。

「ハーブ＆スパイス塩こうじ」は、塩こうじの「素材を柔らかくし、うま味を引き出す」という調理効果はそのままに、厳選したハーブの香りで奥行きのある味わいを実現した。いつもの料理に加えるだけで、毎日の食卓をビストロ風に彩る。

肉や魚を漬け込むだけで下処理と味付けが同時に完了。肉はしっとりと柔らかく、魚はふっくらと仕上がる。また、非加熱でも使用可能。カルパッチョのドレッシング、あえ物のソースとしても使える。

「麹シェフ」は同社が2022年7月に立ち上げたオリジナルブランド。原材料に麹由来の発酵調味料を使用した業務用の調理だれを提案する。味付けにとどまらず、料理に麹のうま味や甘味を付与し、素材本来のうま味を引き出して味に奥行きを出すことが特徴。ユーザーの定番メニューのバラエティ化や新メニューの開発に貢献する。

「ハーブ＆スパイス塩こうじ」は、シリーズ第1弾として発売したフレーバー。4種のハーブやスパイスのアクセントを加えることで、洋食とも抜群の相性を持つ商品に仕上げた。発売以来、飲食店や惣菜メーカーなどのユーザーから多くの反響があり、売上も順調に推移。同社「みそ作り体験館」などの一部店舗で限定販売を実施したところ「家庭でも使いたい」との声が多数あり、家庭用商品として発売することにした。