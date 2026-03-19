ミラノ・コルティナで「ちょっと贅沢な珈琲店」「ブレンディ」提供　「ふぅ。」と一息つけるひとときで選手を支援　味の素AGF

味の素AGFは、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック・パラリンピックの日本代表選手団を支援すべく、「ちょっと贅沢な珈琲店」レギュラーコーヒー、地元ブレンドシリーズと「ブレンディ」スティックを提供して「ふぅ。」と一息つけるひとときを促した。

「ちょっと贅沢な珈琲店」レギュラーコーヒーの提供にあたっては、AGF研究所員と連携して現地で使用する水に合わせて様々なコーヒーをテイスティングして「マイルド・ブレンド」を選定した。

オリンピックでは軟水、パラリンピックでは硬水をそれぞれ使用してコーヒーを抽出。「『マイルド・ブレンド』は硬水で淹れても苦味が強すぎず、軟水と淹れたときと同じような味わいを楽しむことができる」（味の素AGF）という。

提供場所は、オリンピックでは選手村近隣にある「JOC G-Road Station」、パラリンピックではJPCと連携したサポート拠点「いつでも、ふぅ。広場」。

選手の地元やゆかりのある地域で好まれる味わいを愉しめる「ちょっと贅沢な珈琲店」地元ブレンドシリーズのスティックブラックや、スティック1本でカフェオレが楽しめる「ブレンディ」スティックを提供している。

スティックタイプ商品は前回のパリ大会でも好評を博したという。

「スティックコーヒーは選手の自室でくつろぐ時間に利用され、カフェオレはブラックが苦手な選手にも喜んでいただけた。視覚に障害のある選手からよせられた声としては『ドリップコーヒーは、ドリッパーを開封し均一にお湯を注ぐのが難しいが、スティックタイプは安心しておいしいコーヒーを楽しむことができる』とのお声をいただき、スティックの新たな価値を認識した」との手応えを得る。

味の素AGF社は、味の素グループの一員として2018年11月から味の素グループの協賛活動に参画。

2025年1月からはTEAM JAPANゴールドパートナーとしてオリンピックとパラリンピックで活躍する日本代表選手団の「ココロの健康」をサポートした。

「選手たちが慣れない海外での生活や競技の緊張感の中でも、コーヒーの香りや味わいを通じて心を落ち着かせ、リラックスできる時間を持つことで精神的なゆとりや安心感を得られるよう支援している」と語る。