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東京駅新幹線ホームにベーカリー JR東海が新業態

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旅や出張時、気軽に立ち寄れる店に
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　JR東海リテイリング・プラスは2月26日、東京駅新幹線ホームに新業態「THE PLATFORM STAND Produced by NEIGHBORS BREAD 東京駅店」をオープンした。

　栃木の人気ベーカリーショップ「standard bakers（スタンダードベイカーズ）」とのフランチャイズ契約に基づくもので、総菜パンやデザートパン、コーヒー、クラフトビールなどを販売。「パンとコーヒーと人が集まる、ちょうどいい空間」の提供を目指す。

　新店は、東海道新幹線東京駅構内18・19番ホーム14号車付近に開設。年中無休で営業時間は7時30分～20時。支払方法はキャッシュレスのみ。

　取扱商品は、パン8種、ソフトドリンク約15種、クラフトビール1種で、価格帯は約400円～約800円。

　パンは、北海道産エリモ小豆を使用した風味豊かなつぶあんに、なめらかなホイップバターをたっぷりサンドした「つぶあんホイップバター」（540円）や、ジューシーなフランクソーセージに爽やかなバジルの香りを効かせた「バジルフランク」（756円）など。

中身がたっぷり「つぶあんホイップバター」
中身がたっぷり「つぶあんホイップバター」

　クラフトビール「Malt Masters IPA beer」（748円）は、柑橘系の香りがふわりと広がる一杯。IPAらしい苦味はしっかりありつつも、渋さやエグみは抑え、口当たりはクリアで心地よいバランスに仕上がっている。

　今後も利用者ニーズに最適な店舗配置を進めるとともに、新業態提案などで顧客満足度の向上につなげる。

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