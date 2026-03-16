・山一商事 地場食材へのこだわり追求

・三給 サンキューフェア 給食現場の悩み解決に注力

・カゴメ名古屋支店 伊藤一章支店長 今期も価値提供に力点

・ニップン名古屋支店 「オーマイBig」シリーズを刷新 新商品は「たまごとにんにくペペロンチーノ」

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