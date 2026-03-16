中部版

・山一商事　地場食材へのこだわり追求
・三給　　サンキューフェア　給食現場の悩み解決に注力
・カゴメ名古屋支店　伊藤一章支店長　今期も価値提供に力点
・ニップン名古屋支店　「オーマイBig」シリーズを刷新　新商品は「たまごとにんにくペペロンチーノ」

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