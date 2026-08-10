カゴメ名古屋支店 プレミアムトマトジュースを「ヨシヅヤ津島本店」店頭でPR

カゴメは、旬の国産トマトを100％使用したストレートジュース「カゴメトマトジュースプレミアム食塩無添加」を8月4日から全国で数量限定発売した。これに合わせ同社・名古屋支店でも管轄エリアでの店頭試飲活動を展開。商品の認知・購入を促すとともに、トマトジュース飲用の裾野拡大にもつなげていく。

「カゴメトマトジュースプレミアム食塩無添加」は、2014年から毎年夏に数量限定で発売している商品。その年に収穫した国産完熟トマトのみを使用し、同社独自の「とれたてストレート製法®」で作った、生のトマトをかじったようなおいしさが味わえる。

26年品は、“酷暑の夏でもおいしいすっきりとした酸味と、畑を感じるトマトの爽やかな香り”が特徴。「とれたてストレート製法®」にも磨きをかけた。店頭想定価格は720㎖ペットボトルが税込410円前後、195㎖紙容器は同165円前後となる。

名古屋支店では発売日の4日午後、「ヨシヅヤ津島本店」で試飲イベントを開催。カゴメ・伊藤一章名古屋支店長と義津屋・伊藤彰浩社長が特設売場前に立ち、商品をアピールした。購入客への「生トマト」プレゼントは、開始約1時間半で用意した100セットを配り終えた。

義津屋・伊藤社長は、「年に1回のイベントで、これを楽しみにしているお客様も多くいるし、（プレミアムを）初めて知った方も喜ばれるのではないか」とコメント。

カゴメ・伊藤支店長は、「このプレミアムのイベントで初めてトマトジュースを飲んだという人が3人に1人の割合でいて、そのうちの5人に1人はその後もトマトジュースを飲み続けている。トマトジュースを知っていただく非常に良い機会。義津屋さまにはこの取り組みに毎年ご協力をいただいており、ありがたい限り」と謝辞を述べた。

名古屋・東海エリアでは、「ヨシヅヤ津島本店」を含む6社・8店舗で「生トマト」プレゼントイベントを実施。この8月中をめどに14企業・69店舗で試飲イベントを予定していく。