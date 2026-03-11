流通・飲食小売USMH 生鮮・デリカ強化型店舗 Food Style 1号店オープン
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USMH 生鮮・デリカ強化型店舗 Food Style 1号店オープン

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新屋号Food Styleのロゴ
新屋号Food Styleのロゴ

　ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス（USMH）傘下のイオンフードスタイルは3月7日、生鮮・デリカ強化型の新店舗フォーマット1号店「フードスタイル三田店」をオープンした。

　イオンフードスタイルは、マックスバリュ関東が3月1日にダイエー関東事業およびイオンマーケット（ピーコックストア）と経営統合・社名変更して発足。今後、全店舗を新屋号「Food Style」に順次変更する。

1号店「フードスタイル三田店」
1号店「フードスタイル三田店」

　Food Styleは「鮮度、活気、楽しさ、安さ」をコンセプトに、ファミリー層や共働き世帯を意識した商品・サービスを目指す。
　1号店となる「フードスタイル三田店」は、2007年2月にオープンした「ピーコックストア三田伊皿子店」をリニューアルオープンしたもの。1次商圏（500m圏内）7436世帯、2次商圏（1km圏内）29686世帯を擁し、年商目標約21億円としている。

　消費頻度の高い野菜を厳選し市場から直送することで鮮度の良い商品を品揃えするほか、弁当や丼、石窯焼ピザなどバラエティ豊かに展開。店内ベーカリーや自社工場で製造したオリジナルパンなど、簡便・時短に対応する主食・主菜を幅広く取り揃える。

　また、節約志向に向けた価格対応として、週替わりで厳選した商品を特別価格で提供する「スペシャルプライス」や、最大1カ月間お買い得価格で継続的に提供する「パワープライス」を展開する。

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