菓子流通ウォッチング

・フルタ製菓　大陳コンクール17年ぶり実施　杉本屋製菓との共同案内で225件応募
・セントラル倉庫の運用計画　菓子卸7社に適正なロットで輸送　JCC
・ミンティア　過去最高　システム障害乗り越え25年販売金額二ケタ増　アサヒG食品
・湖池屋、顧客接点を強化　共創型ファンサイト開設

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