湖池屋「スリーポリンキーズ」をグッズ化　ファンとの共創で生まれた「ポリンキーメッシュポーチ」受注販売

湖池屋は、スナックブランド「ポリンキー」の公式キャラクター「スリーポリンキーズ」をグッズ化し、7月9日から湖池屋オンラインショップで受注販売している。

顧客接点を強化する高付加価値ファンコミュニティ戦略の一環。

2月に開設した共創型ファンサイト「湖池屋GOGO！ランド」の最初の目玉施策として「湖池屋推しキャラ総選挙」を実施し、初代王者に輝いた「ポリンキー」のオリジナルグッズ「ポリンキーメッシュポーチ」をファンとの共創により編み出した。



「今回の商品化においては、公式ファンサイト内でアイテム・素材・デザインについて段階的にアンケートを実施し、ファンの皆さまとともに商品企画を進めていった。その結果、日常使いしやすいポーチが選ばれ、素材やデザインについても投票結果を反映した『メッシュポーチ』が完成した」（湖池屋）という。

デザインには、現在展開している「ポリンキー」の商品パッケージと同様のアートワークが選ばれ、「スリーポリンキーズ」が仲良く寄り添う愛らしい姿を刺繍で丁寧に表現している。

サイズは約11cm×15cmで小物の整理や持ち運びに適している。

カラビナを取り付けられるループタグも付け、バッグの持ち手などに取り付けてバッグチャームとしても活用できる。

「湖池屋GOGO！ランド」の会員限定の特典として、同商品の購入者にはオリジナルステッカーがプレゼントされる。

ステッカーは今回限定のデザインで、特別感のあるホログラム仕様となっている。

「湖池屋は今後も公式ファンサイト『湖池屋GOGO！ランド』を通じてお客様とのコミュニケーションを深めるとともに、お寄せいただいた声を活かした商品や企画を展開していく」と意欲をのぞかせる。

価格は税込2300円。