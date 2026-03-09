ナッツ・ドライフルーツ特集

世界で不透明感増す需給　再成長へのカギは 模索続く

・アーモンド　豊作予想空振りで高値　市場に踊り場感強まる
・くるみ　予想上回る豊作に　高値から一転、相場軟調
・マカダミア　需要高まりタイト感も　生産拡大で安定化期待
・レーズン　在庫だぶつく米国産　トルコは3年連続の不作
・プルーン　加州産 25年は1割減　日本市場 停滞脱却探る
・ピーナッツ　小粒中心に低位安定　国産活性化にも期待

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