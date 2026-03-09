ナッツ・ドライフルーツ特集

世界で不透明感増す需給 再成長へのカギは 模索続く

・アーモンド 豊作予想空振りで高値 市場に踊り場感強まる

・くるみ 予想上回る豊作に 高値から一転、相場軟調

・マカダミア 需要高まりタイト感も 生産拡大で安定化期待

・レーズン 在庫だぶつく米国産 トルコは3年連続の不作

・プルーン 加州産 25年は1割減 日本市場 停滞脱却探る

・ピーナッツ 小粒中心に低位安定 国産活性化にも期待

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