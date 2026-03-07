加工食品チルド「マルちゃん」チルド麺 26年春夏 定番強化 「つるやか」さらにおいしく
カナエ モノマテリアルパッケージ

「マルちゃん」チルド麺 26年春夏 定番強化 「つるやか」さらにおいしく

チルド
「つるやか 冷し中華 ごまだれ」
「つるやか 冷し中華 ごまだれ」

　東洋水産は、「マルちゃん」ブランドで展開する家庭用チルド麺として、2026年春夏シーズンは定番品のさらなる品質向上に注力、3月から順次発売する。

　「つるやか」シリーズは、水やスープでほぐすだけの簡単調理。食べきりサイズの麺を1食ずつ包装していることもポイント。既存の「そば」「稲庭風細うどん」「冷し中華 醤油だれ」は麺の食感を改良し、のどごしを向上させた。「そうめん」も人気商品。新たに「冷し中華 ごまだれ」を追加。風味豊かなごまだれとしなやかな食感の麺がよく絡む。暑い季節にぴったりの味わい。5品とも2食入。価格はそば、うどん、そうめんが266円（税別、以下同）、冷し中華が340円。

　「パリパリ無限」シリーズは商品名やパッケージを刷新。「苦手な野菜もおいしく食べられる。子どもが笑顔になる、魔法の一皿」をコンセプトに、「キャベツのもと うましお味」と「もやしのもと 和風ごまみそ味」は商品特長が伝わりやすいパッケージデザインに切り替える。

「パリパリ無限ピーマンのもと のりしお味」
「パリパリ無限ピーマンのもと のりしお味」

　新フレーバーで「ピーマンのもと のりしお味」と「ほうれん草のもと うましおバター味」をラインアップ。推奨の野菜に特製の揚げ麺とスープをあえるだけで、苦手だった野菜もおいしく食べられる。価格は186円。

　新シリーズ「まぜラボ」は、話題のまぜ麺と名店監修を組み合わせた。「『珍々亭』油そば」は東京都武蔵野市の老舗店とタッグ。モチモチ食感の太麺にラードと濃厚な醤油だれをあわせた。「『夢を語れ』豚まぜそば」は佐賀県鳥栖市に総本店を構える人気店とコラボ。わしわし食感の極太麺と醤油だれ、特製スパイスはやみつきになる旨さ。2品とも価格は505円。

　「フライパンでお手軽！」シリーズが販売好調。湯切り不要で手軽に主食と副菜を調理でき、野菜もたっぷり食べられることが人気の要因。既存の「チャンポン」をリニューアルし、新商品「キャベツがおいしい 焼ちゃんぽん」を発売する。2人前、価格は308円。

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