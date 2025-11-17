「マルちゃん焼そば」 発売50周年記念イベント アンバサダーのタカアンドトシ「生涯応援し続けたい」

東洋水産はチルド麺「マルちゃん焼そば 3人前」の発売50周年を記念し、マルちゃん焼そばアンバサダーのタカアンドトシを迎え、11月16日に都内でスペシャルライブを開催した。

「みんなの！焼そばはマルちゃんキャンペーン」（7～9月実施）で当選した100組200名を招待。開催にあたり、山﨑美明取締役がビッグな「マルちゃん焼そば」を背負って登場し、「50年間にわたり皆さまが購入し続けてくれたからこそ今の東洋水産が存在できている。私自身も入社して38年間、『マルちゃん焼そば』を販売し続けてきた自負と愛着がある。これからも食卓に笑顔をお届けしていきたい」などとあいさつした。

タカアンドトシは今年8月のイベントでマルちゃん焼そばアンバサダーに就任。地元北海道で長く愛されるカップ麺「やきそば弁当」のテレビCMに18年間出演し続けている縁もある。

結成30周年を迎えた2人は「生涯かけて『マルちゃん焼そば』を応援し続けたい」「先輩の『マルちゃん焼そば』に追いつけ追い越せでわれわれも50周年を目指したい」などとアピール。

山﨑取締役は「カップ麺『赤いきつねうどん』のテレビCMには武田鉄矢さんにずっと出演していただいているが、『マルちゃん焼そば』の応援にはこれからもタカアンドトシさんにお願いしたい」と応じた。

イベントでは野球が好きなタカトシによる「マルちゃん焼そばで組む夢の打線」を選定。1番「やきそば弁当」、2番「マルちゃん焼そば（即席）」、3番「焼そばバゴォーン」、5番「ごつ盛りソース焼そば」、6番「マルちゃん正麺 カップ 焼そば」などのほか、主砲となる4番には両者一致で「マルちゃん焼そば 3人前」を決定。「子どもからお年寄りまでみんなが好きな味。おいしくてコスパも良い」と絶賛した。