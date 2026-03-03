9.6 C
加工食品製粉中経最終年度来期に控え 各事業の概況、施策説明 日清製粉G本社記者懇談会
KNOWLEDGE WORK 20260303

中経最終年度来期に控え 各事業の概況、施策説明 日清製粉G本社記者懇談会

製粉
中経最終年度来期に控え 各事業の概況、施策説明 日清製粉G本社記者懇談会

　日清製粉グループ本社(瀧原賢ニ社長)は25日、都内のザ・プリンス・パークタワー東京で冬季食糧記者懇談会を開催した。

　当日は山田貴夫・日清製粉社長、岩橋恭彦・日清製粉ウェルナ社長、新井秀夫・オリエンタル酵母工業社長、池田晋一・日清製粉デリカフロンティア社長が出席。グループ本社からは瀧原社長、安達玲子・執行役員総務本部広報部長、菊本礼助広報部長補佐が出席した。

　瀧原社長は今期第3四半期について「事業により改善状況はまだら模様だが、単体の利益水準が増益に転じるなど、成果が着実に出ている」と説明し、一丁目一番地施策の進捗状況についても言及した。

　なお瀧原社長は次の株主総会で退任の予定。国内製粉事業の基盤強化では水島工場、熊本製粉買収を手掛け、社長就任後は食糧インフレ、コストインフレ対応、米国製粉事業への積極投資、加工食品事業の現地販売などの施策で辣腕を奮い、2021年度比で営業利益を1・5倍以上引き上げた。

　瀧原社長は「社長としてやるべきことはできた。バトンタッチにより海外事業について投資のスピードアップを更に図れる」と述べた。

　日清製粉は、山田社長が具現化したスマート工場・水島工場の稼働、岡山県産小麦を100％使用した水島工場新製品「晴天ノ絆」を紹介。食文化創発カンパニーとしてのエリア施策は北海道、群馬県、滋賀県でも取り組む。

　4月1日付で会長に就任する山田社長は、高食物繊維小麦粉・アミュリアについて「健康志向ニーズに向け認知度を高めてきた。社員食堂などひき合いも増え、食材宅配大手との提携もスタートしている」と説明し、「社長就任時と現在を比較すると、海外製粉事業の進捗もあり、製粉事業の売上、経常利益は大きく拡大した。全てうまく行ったわけではないが、会社として大きく変わった実感がある」と振り返った。

　日清製粉ウェルナは岩橋社長が「レンジでできる生パスタ販売好調。マ・マーブランドと大谷選手とのコラボも後押しした。秋以降で価格改定もあったが出荷が良く、採算性も改善しつつある」と述べた。昨年発売30周年を迎えた「青の洞窟」は、パッケージ、利便性の追求、味の改変したリブランディングにより、プレミアムブランドの位置をより強固にする。

　海外BtoC事業については昨秋22品目（ミックス、パスタ、パスタソース、レトルト食品）と販売ラインを拡充し、更なる売り上げ増が期待される。

　日清デリカフロンティアは、トップラインの拡大、自動省人化、DX推進の取り組みに加え、第2の柱の育成について池田社長が説明。

　大阪・関西万博での販売事例を説明。

　冷蔵解凍米飯のメリットと今後の開発方向性について「出来上がったものを大量に提供でき、人材不足、食材ロス、廃棄ロスにも対応できるメリットの多さを訴求する。またインバウンド需要を背景に人気が高い、高単価でも購入してもらえるメニューで商品展開していきたい」と抱負を述べ、ノムラフーズ新工場が稼働する2027年6月に合わせマーケット創成を進める。

　オリエンタル酵母工業は、健食事業が堅調に推移。持続的成長に向け研究開発、営業、製造/QAの3つの繋いだマーケティングを設置し、市場ニーズを把握した提案力を高め、パン・菓子、米飯、麺の3つの主食市場に提案していく。

　サプリメントの<リブロン>ブランドの今後の取り組みでは「医薬寄りの食品をフォーカスし、”ニュートラルシューティカル分野”を作り出していきたい。バイオの領域での経験、知見を利用し提案をしていく」(新井社長)方針だ。

