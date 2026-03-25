昭和産業「お好みーる」 オリジナルキャラクターのネーミング募集中

昭和産業は、3月発売の新商品「お好みーる」のオリジナルキャラクターのネーミングを募集している。

「お好みーる」はカット野菜と混ぜて、広げて、レンジで調理するだけで、新たな粉もん調理が作れる新感覚のミックス粉。

老若男女、幅広い世代に手に取ってほしいとの想いから、親しみやすいパッケージデザインを目指して、オリジナルの猫のキャラクターを製作した。3月31日まで同キャラクターの名前を募集中で、採用された人にはデジタルギフト10万円をプレゼントする。