10.5 C
Tokyo
11.6 C
Osaka
2026 / 03 / 02 月曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

飲料系酒類「スマドリ」新ステージへ キーワードは“大人味” 酒代替以外のニーズ狙う アサヒビール
KNOWLEDGE WORK 20260303

「スマドリ」新ステージへ キーワードは“大人味” 酒代替以外のニーズ狙う アサヒビール

酒類
2月25日の会見で松山一雄社長
2月25日の会見で松山一雄社長

　お酒を飲む人も飲まない人もともに楽しめる社会を目指す、アサヒビールの「スマドリ」戦略。6年目を迎える今年は100億円のマーケティング投資を計画する。既存のノンアルとは目先を変えた“大人味”の新飲料も発売。次なるステージに突入する構えだ。

　「アサヒビールの第1の軸を酒類事業とすると、第2の軸はアルコール代替としてのノンアルや微アル。ただこれだけではすべての人に価値を届けられない。第3の軸として『大人味』の飲料に挑戦する」（2月25日の事業方針説明会で松山一雄社長）。

　「外で遊んだ後のサイダー」のような子どもも感じる生理的なおいしさに対して、苦みや酸味、渋みなど、大人になる過程で経験を重ねることでおいしいと感じるようになる複雑な味わい。それが大人味だという。

　約9000万人のユーザーのうち、狙いを定めるのは「お酒をよく飲む」「たまに飲む」を除く5000万人。

　「普段お酒を飲まない人たちは、酒代替としてのノンアルには心が動かない。そうした方に価値を提供するため、新たに大人味を定義してチャレンジする」。

「飲まない人」がターゲット　「ティースパークリング」発売へ

昨秋発売の「ウィルキンソン タンサン タグソバー」
昨秋発売の「ウィルキンソン タンサン タグソバー」

　この層に向けて昨年9月に発売したのが“夜専用炭酸水”と位置付けるカクテルテイスト飲料「ウィルキンソン タンサン タグソバー」だ。

　酒が好きな人向けのノンアルではなく、ターゲットは「飲まない人」。同社のノンアルRTD「スタイルバランス」とは一線を画したコンセプトで、新たな鉱脈を開拓する。

　“大人味”による価値提案へ、新商品「ティースパークリング」（仮称）の発売を計画。ダージリンを中心とした茶葉の苦みや渋みとホワイトグレープ果汁の甘味が織りなす、複雑で深みのある味わいを目指した。

　さらに酒代替ノンアルもラインアップを強化。「スタイルバランス」には無糖ジンサワーを追加、「アサヒゼロ」にはエールテイストが登場する。

　同社がスマートドリンキング（＝スマドリ）の取り組みに着手してから5年が経過。現在までにその認知率は約半数に達している。クールビズに匹敵する75％を目指す考えだ。

　またノンアル・微アルを合わせたスマートカテゴリー商品の市場も、この間に約1.6倍の930億円に拡大。30年には2000億円以上を目指す。

関連記事

インタビュー特集

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。

Mizkanフルーティス刷新（前編） 果実のおいしさが主役の新製法 マーケティング本部 田中菜々美氏に聞く

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。

学生が育てるアーモンドの木 明日の社会へ価値循環 デルタインターナショナル×キャンポスブラザーズ

ナッツ・ドライフルーツ
アーモンドの世界的産地である米カリフォルニア州でも、トップクラスの供給量を誇るキャンポスブラザーズ社。日本の販売総代理店を務めるデルタインターナショナルでは、学生の手でアーモンドの木を育てて商品化することを目指す玉川大学の...

原点は休憩中に見上げたキウイ 全国で食材発掘、生産者と企業つなぐ サッポロビールの地域創生事業

トップニュース
　明治9年（1876年）、北海道で新たな産業を興すべく設立された「開拓使麦酒醸造所」をルーツとするサッポロビール。創業150周年を迎える今も、その“開拓”の精神は息づく。ビール会社としての枠にとらわれない発想力を武器に、事業領域拡張の最前線で奮闘する人物に迫った。一次産業を担う各地の生産者と企業のバイヤーをつなぎ、農林水産物の需要創出をサポートするサッポロビールの地域創生事業。その原点は、外食企業のコンサルティングを手がける部署で九州の拠点に配属されていた、一人の担当者のひらめきだった。

カキ養殖の展望を聞く〈前編〉 “殻付き”市場拡大 環境変化と効率化に対応 シーパジャパン・吉本剛宏社長

水産
瀬戸内海で養殖カキが甚大な被害を受け、生鮮市場だけでなく加工メーカーや流通にも影響が及んでいる。こうした中、従来の養殖方法とは異なるシングルシード養殖法が注目されている。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ