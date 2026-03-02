近畿版

・大物　春季謝恩展示会　麺にスポット、食べ比べも　和菓子の新事業を紹介
・中四国物流研究会　配送協業で10万㎞削減
・近商ストア　SM店内に成城石井
・関西フードマーケット　オアシス守口店、価格訴求型に
・トライアル　徳島県初のスマートストア
・イオンリテール　京都市右京区に新店
・洛北阪急スクエア　順次、大規模刷新

