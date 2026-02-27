15.3 C
Tokyo
17.2 C
Osaka
2026 / 02 / 27 金曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

飲料系酒類アサヒビール、再始動へ狼煙 「アサヒ ゴールド」登場 厚み増すスタンダード系
KNOWLEDGE WORK 20260303

アサヒビール、再始動へ狼煙 「アサヒ ゴールド」登場 厚み増すスタンダード系

酒類
4月発売の「アサヒ ゴールド」
4月発売の「アサヒ ゴールド」

　昨年のサイバー攻撃被害からの回復が進むアサヒビールでは、再始動への狼煙を上げる。これを象徴するビールの大型ブランドを4月に発売。「スーパードライ」「マルエフ」、そして昨年発売の「ザ・ビタリスト」とともにスタンダードビール4ブランド体制で、10月のビール類酒税一本化を迎え撃つ。

　「みなさまへの感謝を胸に、復旧・復興・再始動を行う。逆境をばねに、サイバー攻撃前よりも強いアサヒビールにしていこうと考えている」。

　2月25日の事業方針説明会で、松山一雄社長＝下写真㊨＝が宣言した。出荷に制約が残っていたSKU数は、4月までにほぼ復旧する見通しだという。

　流れを変えて反転攻勢に転じるべく、スタンダードビールの新ブランド「アサヒ ゴールド」を4月14日に発売する。「スーパードライ」に使われている酵母を使用し、麦芽100％による麦の旨みとすっきりした後味を両立させた生ビール。350㎖／500㎖、オープン価格。アルコール度数5.5％。

　「消費者の味覚多様化が進み、スーパードライだけではカバーできない。王道ど真ん中のビールとしての楽しみ方をご提案する」（松山氏）。

「スーパードライ」今年はヤマ場が3回

25日の会見で
25日の会見で

　主力「スーパードライ」では、昨年好評だった「冷え」の提案を春から強化し“再始動”をアピール。キンキンに冷えた生ビールが楽しめる常設型のブランド体験拠点を本社ビル横にオープンするほか、冷涼感を生み出すホップを使用した数量限定品も発売する。

　さらに夏には大規模マーケティングや限定品を投入するのに続き、秋の酒税改正に合わせたブランド刷新も計画。戦略投資により、例年は春だけだったビールのヤマ場を年3回作る計画だ。

　「スーパードライは日本の消費財ブランドでナンバー1。その強みを一言でいえば、消費者との圧倒的な接点。発売以来、累計1600億杯飲んでいただいている。心から『うまい』と言っていただけるようバリュー経営を展開していく」（同）。

　同社ビール類のポートフォリオを価格帯別にみると、昨年に家庭用の缶が登場したプレミアムイタリアンビール「ペローニ ナストロアズーロ」、発泡酒の「クリアアサヒ」なども揃える。ただ松山氏は「（ビール類酒税統一で）税率の平等性も担保されるので、価格ではなく味やブランド、こだわりでセグメンテーションされるべきだ」との考えを強調する。

　サントリー、キリンが相次ぎ打ち出した発泡酒の“ビール化”には追随しない方針とみられ、いわゆる価格帯別マーケティングとは一線を画す戦略のようだ。

関連記事

インタビュー特集

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。

Mizkanフルーティス刷新（前編） 果実のおいしさが主役の新製法 マーケティング本部 田中菜々美氏に聞く

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。

学生が育てるアーモンドの木 明日の社会へ価値循環 デルタインターナショナル×キャンポスブラザーズ

ナッツ・ドライフルーツ
アーモンドの世界的産地である米カリフォルニア州でも、トップクラスの供給量を誇るキャンポスブラザーズ社。日本の販売総代理店を務めるデルタインターナショナルでは、学生の手でアーモンドの木を育てて商品化することを目指す玉川大学の...

原点は休憩中に見上げたキウイ 全国で食材発掘、生産者と企業つなぐ サッポロビールの地域創生事業

トップニュース
　明治9年（1876年）、北海道で新たな産業を興すべく設立された「開拓使麦酒醸造所」をルーツとするサッポロビール。創業150周年を迎える今も、その“開拓”の精神は息づく。ビール会社としての枠にとらわれない発想力を武器に、事業領域拡張の最前線で奮闘する人物に迫った。一次産業を担う各地の生産者と企業のバイヤーをつなぎ、農林水産物の需要創出をサポートするサッポロビールの地域創生事業。その原点は、外食企業のコンサルティングを手がける部署で九州の拠点に配属されていた、一人の担当者のひらめきだった。

カキ養殖の展望を聞く〈前編〉 “殻付き”市場拡大 環境変化と効率化に対応 シーパジャパン・吉本剛宏社長

水産
瀬戸内海で養殖カキが甚大な被害を受け、生鮮市場だけでなく加工メーカーや流通にも影響が及んでいる。こうした中、従来の養殖方法とは異なるシングルシード養殖法が注目されている。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ