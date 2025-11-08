NZから旬の便り アボカド〈アバンザ〉 東京ミッドタウンの人気カフェとコラボメニュー

アバンザ リミテッドは、ニュージーランド産プレミアムアボカド〈アバンザ〉の今シーズン販売を10月中旬から開始。12月中旬にかけて売場に並んでいる。

〈アバンザ〉の日本での販売は今年で20周年。南半球に位置するニュージーランドでは季節が日本と逆であることから、春から夏にかけて実ったアボカドの果実が、ちょうど日本の秋から冬に旬を迎える。

すべての輸出果実は、環境保全と食の安全性に配慮した「AvoGreen®」認証のもとで栽培され、ニュージーランド政府公認の品質証明ライセンスを取得することで、安心・高品質・持続可能性を備えたブランドとしての地位を一層強化している。

今季は果実の栄養状態を科学的に分析する「スキンニュートリエントテスト」や、収穫後から輸送・保管まで品質を保つ輸送技術を導入し、日本市場向けに最適な熟度と食味を実現した。

さらに「食にこだわる人が選ぶ、ニュージーランド産プレミアムアボカド〈アバンザ〉」をテーマに、トータルビューティカンパニーukaが運営する、東京ミッドタウンの人気カフェ「ukafe（ウカフェ）」とのコラボメニューを展開。〈アバンザ〉の栄養価とおいしさを多彩に体験できる期間限定メニューを12月上旬まで提供している。

アボカドの濃厚な味わいと華やかなビジュアルを活かした3種類のメニューで、食を通じてウェルネスなライフスタイルを提案する。