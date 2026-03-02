10.5 C
Tokyo
11.6 C
Osaka
2026 / 03 / 02 月曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

その他各種イベント・展示会・講演会フランス、美食の本場から食材・ワインなど集結 「FOODEX JAPAN2026」西展示棟4階 伝統の継承から最新トレンドまで
KNOWLEDGE WORK 20260303

フランス、美食の本場から食材・ワインなど集結 「FOODEX JAPAN2026」西展示棟4階 伝統の継承から最新トレンドまで

各種イベント・展示会・講演会
テーマは「Taste France」
テーマは「Taste France」

　アジア最大級の食品・飲料展示会「FOODEX　JAPAN2026」（3月10～13日、東京ビッグサイト）に今年もフランスパビリオンが出展し、美食の本場から食材やワインが集結する。

　フランス貿易投資庁―ビジネスフランスがプロデュース。「Taste France（テイスト・フランス）」をテーマに掲げ、出展68企業のうち約3分の1がニューフェイスという新鮮なラインアップとなった。伝統の継承から最新トレンドまで、グルメ食材、ベーカリー、焼き菓子、調味料、ワイン、スピリッツなどを試食や試飲でアピールする。

マカロン、ベーカリーなど
マカロン、ベーカリーなど

　「Taste France」は2020年にスタート。フランスが国を挙げて推進しており、農産物・加工食品・飲料など、同国の食文化や美食（ガストロノミー）を広く発信するためのブランドだ。テロワール、多様性、栄養価、おいしさ、品質、安全性、環境への責任に対するフランスの取り組みを紹介し、生産者からサプライヤーまで同国の食品・飲料業界の活性化と輸出促進を後押しする。

　フランスパビリオン（西展示棟4階、西4ホール W4―CC19）の全貌を効率よく把握するため、ビジネスフランスブースを設置した。約30点の厳選アイテムをそろえた「Food Corner」には料理研究家の渡辺麻紀氏、ワイン＆スピリッツの出展企業が一押し商品を集めた「Free Tasting」にはトップソムリエの後記功氏がスタンバイ。各商品の魅力を分かりやすく解説し、新たなトレンドの発見をサポートする。

ビジネスフランスブースで情報収集
ビジネスフランスブースで情報収集

　食品は優れた冷凍技術で産地の風味をそのまま再現できるベーカリー、焼き菓子、フランスが得意とするチョコレート、グルメ食材、チーズ、シーズニング、調味料、大西洋岸の天然塩、フランス海外県・地域の特産品など豊富な品ぞろえ。飲料は全地方から集まったワインとスピリッツに加え、ノンアルコールドリンクも展示する。　
　さらに新製品ひろば「New Products Plaza」では日本未発売のフランス製品20点以上をアピールする。

「フランスパビリオン 出展者カタログ」

関連記事

インタビュー特集

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。

Mizkanフルーティス刷新（前編） 果実のおいしさが主役の新製法 マーケティング本部 田中菜々美氏に聞く

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。

学生が育てるアーモンドの木 明日の社会へ価値循環 デルタインターナショナル×キャンポスブラザーズ

ナッツ・ドライフルーツ
アーモンドの世界的産地である米カリフォルニア州でも、トップクラスの供給量を誇るキャンポスブラザーズ社。日本の販売総代理店を務めるデルタインターナショナルでは、学生の手でアーモンドの木を育てて商品化することを目指す玉川大学の...

原点は休憩中に見上げたキウイ 全国で食材発掘、生産者と企業つなぐ サッポロビールの地域創生事業

トップニュース
　明治9年（1876年）、北海道で新たな産業を興すべく設立された「開拓使麦酒醸造所」をルーツとするサッポロビール。創業150周年を迎える今も、その“開拓”の精神は息づく。ビール会社としての枠にとらわれない発想力を武器に、事業領域拡張の最前線で奮闘する人物に迫った。一次産業を担う各地の生産者と企業のバイヤーをつなぎ、農林水産物の需要創出をサポートするサッポロビールの地域創生事業。その原点は、外食企業のコンサルティングを手がける部署で九州の拠点に配属されていた、一人の担当者のひらめきだった。

カキ養殖の展望を聞く〈前編〉 “殻付き”市場拡大 環境変化と効率化に対応 シーパジャパン・吉本剛宏社長

水産
瀬戸内海で養殖カキが甚大な被害を受け、生鮮市場だけでなく加工メーカーや流通にも影響が及んでいる。こうした中、従来の養殖方法とは異なるシングルシード養殖法が注目されている。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ