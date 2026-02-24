15.8 C
加工食品調味料・カレー類ハウスギャバン 名店監修のデミグラス バニラビーンズも拡充
KNOWLEDGE WORK 20260303

ハウスギャバン 名店監修のデミグラス バニラビーンズも拡充

調味料・カレー類
「1㎏レストラン香味屋監修デミグラスソース」
「1㎏レストラン香味屋監修デミグラスソース」

　ハウスギャバンは2月2日、「1㎏レストラン香味屋監修デミグラスソース」を新発売した。また、同日から「GABANタヒチ種バニラビーンズ10本袋」を新発売し、「GABANブルボン種バニラビーンズ10本袋」をリニューアル発売した。

　「レストラン香味屋監修デミグラスソース」は創業100年の洋食の名店「レストラン香味屋」監修のデミグラスソース。老舗の伝統の味わいを楽しめる。

　ビーフ、チキンのブイヨンと香味野菜のしっかりとしたうまみをベースに、赤ワインのコク、トマト、りんごなどのフルーティで華やかな風味と酸味が感じられるソースに仕上げた。奥深いコクを感じながらも軽やかな口当たりで上品な味わいを楽しめる。

　「より手軽に、よりおいしく本格的な洋食メニューを提供したい」というニーズに応える一品として事業所給食、レジャー施設などに貢献する。1㎏×6／外箱。

　「バニラビーンズ」2品は菓子作りに欠かせない香り高いバニラビーンズ。さやを裂いて種を使用するほか、さやも香りづけに使用できる。

　「タヒチ種」は、国内での流通量は少なく、希少価値の高い品種となっている。フルーティで華やかな香りが特徴のインドネシア産タヒチバニラビーンズで、フルーツや酒を使用したスイーツなどに最適。

　「ブルボン種」は、バニラ市場で最も流通している品種。濃厚で甘く芳醇な香りが特徴のマダガスカル産ブルボンバニラビーンズで、乳製品やカスタード、カカオなどの香りづけに最適。

　2品種取り揃えることで、多様なニーズに応え、メニュー開発をサポートする。10本×100／外箱。

インタビュー特集

学生が育てるアーモンドの木 明日の社会へ価値循環 デルタインターナショナル×キャンポスブラザーズ

ナッツ・ドライフルーツ
アーモンドの世界的産地である米カリフォルニア州でも、トップクラスの供給量を誇るキャンポスブラザーズ社。日本の販売総代理店を務めるデルタインターナショナルでは、学生の手でアーモンドの木を育てて商品化することを目指す玉川大学の...

原点は休憩中に見上げたキウイ 全国で食材発掘、生産者と企業つなぐ サッポロビールの地域創生事業

トップニュース
　明治9年（1876年）、北海道で新たな産業を興すべく設立された「開拓使麦酒醸造所」をルーツとするサッポロビール。創業150周年を迎える今も、その“開拓”の精神は息づく。ビール会社としての枠にとらわれない発想力を武器に、事業領域拡張の最前線で奮闘する人物に迫った。一次産業を担う各地の生産者と企業のバイヤーをつなぎ、農林水産物の需要創出をサポートするサッポロビールの地域創生事業。その原点は、外食企業のコンサルティングを手がける部署で九州の拠点に配属されていた、一人の担当者のひらめきだった。

カキ養殖の展望を聞く〈前編〉 “殻付き”市場拡大 環境変化と効率化に対応 シーパジャパン・吉本剛宏社長

水産
瀬戸内海で養殖カキが甚大な被害を受け、生鮮市場だけでなく加工メーカーや流通にも影響が及んでいる。こうした中、従来の養殖方法とは異なるシングルシード養殖法が注目されている。

繋げる、繋げる、繋げる たこ焼きコミュニケーション足掛かりに TKO・木本武宏さんが次のフェーズへ

外食
STUDIO TAMUROはお笑いコンビ「TKO」木本武宏さんの活動拠点。木下さんの実妹・大岡真裕美さんが代表を務める「オフィスTAMURO」が運営し、トークライブや、YouTube番組作成スタジオとして利用してきた。昨年5月からは新たな活動として、毎月3日だけ営業する「たこ焼き店」がスタートした。

SST＝“サミットの仕事が楽しい”へ 新たな競争軸を作る 服部哲也社長

小売
――中期経営計画の進捗はいかがですか。― 服部　「良い×強い＝最強」という言葉を掲げた中期経営計画「頂（イタダキ）2025」は、最終年度を1年延長して26年度までとした。

