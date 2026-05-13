「すぐ旨カップみそ汁」ランナーに無償提供　ハナマルキ

ハナマルキは、アウトドアブランド「THE NORTH FACE（ザ・ノース・フェイス）」とコラボレーションし、4月24～26日に開かれた日本最大級のトレイルランニングイベントである「Mt.FUJI 100」で、ランナーに「すぐ旨カップみそ汁」2000個を無償提供した。

同社は今回、「THE NORTH FACE」との共同エイドステーションを設置した。3月に大幅リニューアルした「すぐ旨カップみそ汁」シリーズ全6種（あげなす、長ねぎ、ほうれん草、海苔あおさ、とろろ昆布、とん汁）を用意。各カップにはコラボを象徴する「THE NORTH FACE」の特製ロゴシールを貼付した。

エイドステーションでは、エイドスタッフがその場でお湯を注いで提供するスタイルを採用。「すぐ旨カップみそ汁」の「お湯を注ぐだけですぐに食べられる」という特長を生かし、1秒を争うランナーを待たせることなく、塩分やエネルギーをスピーディーに届けた。

受け取ったランナーからは、「異色のコラボが格好良い」といった驚きの声や「体が温まって救われる」といった喜びの声が寄せられた。「すぐ旨カップみそ汁」は、多くのランナーにとって、その挑戦を支える力強い後押しとなった。