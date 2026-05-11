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即席麺総需要 25年度は1％減も歴代4位 定番主体のJAS4％増

即席麺・即席食品
即席麺総需要 25年度は1％減も歴代4位 定番主体のJAS4％増

　日本即席食品工業協会調べによると、2025年度（4～3月）の即席麺総需要は前年比1.3％減、59億506万食だった。前年割れは2年ぶり。うちカップ麺（構成比67％）は0.3％減、39億4386万食、袋麺（同33％）は3.3％減、19億6119万食。

　総需要は歴代4位（1位22年度、2位24年度、3位20年度）。前年実績は下回ったものの、節約志向が継続する環境下、手ごろな価格や簡便性、保存性、おいしさなどの商品特長が支持されている。

　注目は定番品に多い「JAS品」（構成比77％）が3.9％増と伸びたことだ。生活者の選別消費が強まる中、安心感あるロングセラーが根強い需要を示した。ノンフライ麺で一部有力銘柄が非JAS品からJAS品に切り替わったことも押し上げ要因とみられる。

　対して「非JAS品」（同24％）は15.8％減と縮小。プライベートブランド（PB）や輸入品などの多くが該当し、メーカーや銘柄によって強弱が出ている。前述の一部JAS品への移行も影響。

　月別の実績をみると、12か月のうちプラスは3か月（4月、6月、9月）のみ。10～3月はすべて前年を割り込んだ。ただし、こちらもJAS品に限ると12か月中11か月で前年を上回っている。

　協会調べによる小売金額の推計値は、カップ麺が6249億円、0.7％減、袋麺が1614億円、3.6％減、合計が7864億円、1.3％減。

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