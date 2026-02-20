コカ・コーラ、「からだすこやか茶W＋」食事の際の飲用訴求を強化　新パッケージとロバート秋山竜次さんの新CMで

コカ・コーラシステムは「からだすこやか茶W＋」でパッケージリニューアルと新コミュニケーションを実施して食事の際の飲用訴求を強めている。

1月28日、取材に応じた日本コカ・コーラの岡村英高マーケティング本部トータルティー事業本部止渇系無糖茶・機能性茶・紅茶事業部マネジャーは「昨今、『からだすこやか茶W＋』と食事との想起が弱くなっていることが調査で判明した。そのため、改めて食事との結びつきに一層フォーカスして強化していく」と語る。

同商品は、「脂肪の吸収を抑え、糖の吸収をおだやかにし、内臓脂肪を減らすのを助ける」という3つの機能を持つ特定保健用食品。

パッケージには、新たに「食事と一緒に！」のフレーズを追加した。

新コミュニケーションでは、お笑い芸人のロバートの秋山竜次さんをブランドアンバサダーに起用し、1月19日から新CMを放映している。

「脂肪と糖は、食事を召し上がる際に葛藤を引き起こす原因となりやすい。それらの吸収に役立つ『からだすこやか茶W＋』で、毎日の食事をもっと楽しんでいただきたいというメッセージを込めた。CMなどを機に、以前飲んでいた方やまだ飲んだことがない方にもぜひ手に取っていただきたい」と期待を寄せる。

トクホ系・機能性の無糖茶飲料市場は昨年、消費者の健康意識の高まりや各社の積極的な商品投入により好調に推移したと岡村氏は推測し、この中で「からだすこやか茶W＋」については「堅調に推移した」と振り返る。

1月28日には丸の内ビルディング（東京都千代田区）でサンプリングを行い、夜鳴きそばに着想を得た屋台風のセットで約4000本の「からだすこやか茶W＋」を配布した。

サンプリングを記念したイベントには、お笑い芸人の野生爆弾のくっきー！さん、鬼越トマホークの良ちゃんさん、金ちゃんさんの3人がゲストとして登場。「からだすこやか茶W＋」の特徴的なサウンドロゴの合唱などを行い、会場を盛り上げた。