10.6 C
Tokyo
12.1 C
Osaka
2026 / 02 / 18 水曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

加工食品冷凍食品日清食品冷凍 “夏のつゆだく麺”提案 ブランド横断で新商品投入
KNOWLEDGE WORK 20260303

日清食品冷凍 “夏のつゆだく麺”提案 ブランド横断で新商品投入

冷凍食品
上和田公彦社長
上和田公彦社長

　日清食品冷凍は、2026年上期も猛暑や物価高の継続を想定し、“夏のつゆだく麺”をキーワードにブランド横断型で「冷凍 日清本麺 だし醤油まぜそば」「冷凍 日清スパ王プレミアム ゆず香る明太子のおだしパスタ」「冷凍 日清 ひもかわうどん 2食入り」を3月から発売する。盛夏に向けてさらなる新メニューの追加も検討中。冷凍麺市場のトップメーカーとして、新たな提案で夏の売場をさらに活性化したい考えだ。

　1月29日に春夏の新商品・リニューアル品の発表会を開催した。冒頭、上和田公彦社長は「（物価高の影響で）生活者のニーズが二極化する中、われわれは夏の長期化に対応できる商品や売場をしっかり提案していく」などと語った。

　次いで、三島健悟取締役マーケティング部長が開発背景を説明。「猛暑と物価高で主食に変化が起きている。その中で冷凍麺はさらに存在感がアップ。価格高騰した米の代替で冷凍の『玉うどん』が伸びたほか、コスパ志向の加速で体験・満足・特別感など総合的なお得さ（＝バリューパフォーマンス）が求められ、当社ではパスタや汁なし麺の大盛りが販売好調」であることを紹介した。

　26年上期についても「足元の外部環境は継続するとみている。冷凍麺の強みであるコスパ・タイパが生きる」とした上で、「麺類は冷凍食品の中でも冷やしてもおいしく食べられる数少ない存在。市場ではざるうどんや一部商品の展開にとどまるが、今後われわれは積極的に取り組み、夏の需要を盛り上げていきたい」との考えも強調した。

　“夏のつゆだく麺”として3メニューを投入。暑い夏でもさっぱりと食べられるよう、のどごしの良い麺とたっぷりのつゆの相性を訴求する。

　「冷凍 日清本麺 だし醤油まぜそば」
　「冷凍 日清本麺 だし醤油まぜそば」

　「冷凍 日清本麺 だし醤油まぜそば」は、かつおだしの旨みがあふれる“甘旨い”醤油つゆに、こだわりのもっちり麺を合わせた。具材は炙り鶏チャーシュー、小松菜。

　「冷凍 日清スパ王プレミアム ゆず香る明太子のおだしパスタ」は、風味豊かな“だし”とプチプチの“明太子”を楽しめる。花かつお付き。

　「冷凍 日清 ひもかわうどん 2食入り」は、群馬県のご当地麺を再現。横幅約3㎝の幅広麺は、“つるっともちもち”した食感が特長。夏には冷しぶっかけがおすすめ。

　三島取締役は「冷凍麺でも夏季向けのメニューは潜在需要が大きいと考えている。まずは“夏のつゆだく麺”を定番棚に提案し、盛夏に向けてエンド等での大陳販売にもつなげたい」と展望した。

　既存の「冷凍 日清中華 辣椒担々麺」は刷新。従来のお湯かけ調理から、濃縮スープと具付きの麺に水をかけて電子レンジで温めるだけの簡単調理に改良。スープのごまを増量し、さらに濃厚な味わいに仕上げた。

　同社は「『冷凍 日清中華』ブランドは『汁なし担々麺』との2本柱で二ケタ増と好調。担々麺といえば真っ先に冷凍麺を想起していただけるようにしたい」と意気込む。

　「冷凍 日清もちっと生パスタ」シリーズの発売15周年を記念し、「クリーミートムヤムクン」を発売。女性人気が高いタイ料理の定番メニューをパスタにアレンジした。

関連記事

インタビュー特集

学生が育てるアーモンドの木 明日の社会へ価値循環 デルタインターナショナル×キャンポスブラザーズ

ナッツ・ドライフルーツ
アーモンドの世界的産地である米カリフォルニア州でも、トップクラスの供給量を誇るキャンポスブラザーズ社。日本の販売総代理店を務めるデルタインターナショナルでは、学生の手でアーモンドの木を育てて商品化することを目指す玉川大学の...

原点は休憩中に見上げたキウイ 全国で食材発掘、生産者と企業つなぐ サッポロビールの地域創生事業

トップニュース
　明治9年（1876年）、北海道で新たな産業を興すべく設立された「開拓使麦酒醸造所」をルーツとするサッポロビール。創業150周年を迎える今も、その“開拓”の精神は息づく。ビール会社としての枠にとらわれない発想力を武器に、事業領域拡張の最前線で奮闘する人物に迫った。一次産業を担う各地の生産者と企業のバイヤーをつなぎ、農林水産物の需要創出をサポートするサッポロビールの地域創生事業。その原点は、外食企業のコンサルティングを手がける部署で九州の拠点に配属されていた、一人の担当者のひらめきだった。

カキ養殖の展望を聞く〈前編〉 “殻付き”市場拡大 環境変化と効率化に対応 シーパジャパン・吉本剛宏社長

水産
瀬戸内海で養殖カキが甚大な被害を受け、生鮮市場だけでなく加工メーカーや流通にも影響が及んでいる。こうした中、従来の養殖方法とは異なるシングルシード養殖法が注目されている。

繋げる、繋げる、繋げる たこ焼きコミュニケーション足掛かりに TKO・木本武宏さんが次のフェーズへ

外食
STUDIO TAMUROはお笑いコンビ「TKO」木本武宏さんの活動拠点。木下さんの実妹・大岡真裕美さんが代表を務める「オフィスTAMURO」が運営し、トークライブや、YouTube番組作成スタジオとして利用してきた。昨年5月からは新たな活動として、毎月3日だけ営業する「たこ焼き店」がスタートした。

SST＝“サミットの仕事が楽しい”へ 新たな競争軸を作る 服部哲也社長

小売
――中期経営計画の進捗はいかがですか。― 服部　「良い×強い＝最強」という言葉を掲げた中期経営計画「頂（イタダキ）2025」は、最終年度を1年延長して26年度までとした。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ