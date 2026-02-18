伊藤ハム・丸大食品 春の新商品

・伊藤ハム 数量増へ取組み継続 「アルトバイエルン」12年ぶりリニューアル
・丸大食品 3つの視点で価値を付加 「燻製屋」に新フレーバー3品

