ハーゲンダッツ ジャパン 新社長に佐藤晃世氏

ハーゲンダッツ ジャパンは、4月1日付で代表取締役社長に佐藤晃世（さとう・あきよ）氏が就任する人事を決めた。現代表取締役社長の五十嵐享子氏は同日付で退任する。

佐藤氏は1968年5月17日生まれ57歳。1991年にサントリーへ入社。サントリー酒類RTD部長、サントリースピリッツ執行役員RTD・リキュール・スピリッツ事業部長などを経て、2020年にサントリー食品インターナショナル執行役員。2022年から常務執行役員を務め、2026年4月にハーゲンダッツ ジャパン社長に就任する。