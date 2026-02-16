フタバ食品 80周年の成果を追い風に 「サクレ」拡大、新工場で供給力強化

昨年創業80周年と「サクレ」発売40周年の節目を迎えたフタバ食品は、TVCM放映や記念商品の発売で売上を伸ばした。周年の成果を追い風に配荷拡大や商品力向上を進め、2028年稼働予定の新工場で供給力強化にも踏み出す。小野泰司企画部部長に今後の戦略を聞いた。

――25年8月期を振り返って。

小野 25年8月期は創業80周年の節目として各種プロモーションを展開し堅調に推移した。アイス事業の売上高は約158億円で前年比107％、主力「サクレ」はレモンが111％、フレーバー全体では115％程度まで伸びた。一方、8月単月は記録的な猛暑で外出が減り、想定ほどの伸びには届かなかった。近年は「暑すぎる夏」への対応が課題で、長期予報や配荷状況を踏まえ段階的に供給量を判断する。

――冬場の動きはいかがですか。

小野 夏に比べ構成比は低いものの「サクレ」は冬場の配荷も着実に伸ばしている。昨年秋にフルリニューアルした「ダンディー チョコレート」も好調で、12月まで前年比108％程度で推移した。春夏に向けては、「ダンディー バニラ」をフルリニューアルし、「同ミルク」として発売する。従来のバニラは暑い時期に甘さが重く感じられるとの声もあり、夏でもすっきり食べられる味わいとした。

――26年期の重点施策は。

小野 一番は「サクレ」の配荷拡大だ。未採用や全店導入に至っていないケースも多く、スーパーやドラッグストアを中心に配荷率を10％引き上げることが目標。特にドラッグストアは売場面積が限られるなか、レモン以外のフレーバーも展開できるかがポイントになる。“置いていただければ売れる”という商品力をていねいに説明していく。近年は高価格品が店頭回転しにくいなか、「特デカチョコバー」など当社の低価格帯への注目も再び高まっている。

――今春の「サクレ」施策について。

小野 発売41年目だが、毎年味を大きく変えない範囲で微改善を重ねている。今春も添加物の使用量削減など、消費者の声を受けた改良を行う。4月6日には「サクレ ぶどう」を発売する。80周年を機に俳優の伊原六花さんを起用したテレビCMは10～20代の若年層からも反響があり今期も継続する。ロングセラーの課題である“若年層への浸透”を意識した発信を続けたい。夏には全国6都市でサンプリングも予定している。

――新工場計画と海外展開について。

小野 鹿沼市の新工場は2028年稼働予定で、生産能力は約1・5倍を想定。「サクレ」の供給能力がほぼ頭打ちとなるなか、国内需要に応えつつ将来的な海外展開も見据えた投資だ。海外では香港、台湾、東南アジア、オセアニア、北米などで代理店と協力して展開しており、将来的に現地の人員体制強化も検討していく。

――100年企業に向けた思いをお聞かせください。

小野 社是にある「社会生活に貢献する」の原点を大切にしたい。良い商品を提供し、食べた人が笑顔になることが第一だ。同時に、社員が誇りを持って働ける環境づくりも欠かせない。社外と社内、その両方を良くすることが次の成長につながる。今期はまず前年超え、商品売上105％を目指したい。