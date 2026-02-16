ダイショー 冷や汁の素を新提案 サラダうどんつゆ2品も

ダイショーは2026年春夏小売用新製品第1弾を2月1日から発売した。青果売場向け製品では「野菜がおいしい！冷や汁の素」や「サラダうどんつゆ」2品など、鮮魚売場向け製品では「神田川監修究極の海鮮炊き込みご飯のつゆ」などを投入した。

青果売場向け製品では宮崎県の郷土料理である冷や汁を簡単に楽しめる「野菜がおいしい！冷や汁の素」を新発売した。休日のランチメニューを手早く作れる新アイテムを提案する。3～4人前、税込み希望小売価格302円。

「サラダうどんつゆ」を投入し、「柑橘鶏だし醤油」と「胡麻みそ担々」を新発売した。サラダ野菜や旬の夏野菜をおいしく摂れる真夏のランチレパートリーを提案する。2品ともに3～4人前、同302円。

「きのこがおいしい！黒アヒージョの素鰹節香る醤油味」（2～3人前）、「もやし・カット野菜が旨い！ラーメンの上だけ!!!山椒香るシビレ辛味噌味」（2人前）、「ブロッコリーがおいしい！ペペロンチーノ風スパイス」（2回分）も発売した。3品ともに同129円。

フライドポテトの素「ピアコーテッドポテトの素」も発売した。100g、同216円。そのほか、春夏期に「リーフレタス・アボカドがおいしい！大人のパリ麺サラダ用セット」をリニューアルする。2～3人前、同248円。

鮮魚売場向け製品では「神田川監修究極の海鮮炊き込みご飯のつゆ」を新発売した。旬の魚介をおいしく食べることにこだわった濃縮タイプの炊き込みご飯のつゆを提案する。2合用（2～3人前）、同270円。

ごはんのおかずやお酒のお供に合う一品が簡単に作れる「よだれ鰹の素」（2～3人前）、いつもとひと味違う韓国メニューのニューフェイスが簡単に作れる「カンジャンサーモンのたれ」（2人前）も発売した。2品ともに同237円。