「ポテトチップス」など17品を値上げ カルビー

カルビーは2月2日、「ポテトチップス」14品と「Jagabee」3品の計17品の価格改定を6月1日納品分から順次実施すると発表した。原材料価格の上昇などを受けた措置。

同社によると、店頭での想定改定率は「ポテトチップス」が5～10％程度、「Jagabee」が30％を見込む。