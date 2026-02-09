きんに君オブジェがお出迎え 東京・表参道に「珈琲と脂肪燃焼by NISSHIN OilliO」 「日清MCTオイル」の魅力を体験 8日まで開催中

日清オイリオグループは、「日清MCTオイル」のアンバサダーに就任した、なかやまきんに君が店長を務める体験型カフェ「珈琲と脂肪燃焼by NISSHIN OilliO」を東京・渋谷区神宮前のRand表参道にオープンした。

6日のオープニングイベントには、なかやまきんに君が登場。約5年前から「日清MCTオイル」を愛用しているという、なかやまきんに君が「パワー」の合言葉とともに「日清MCTオイル」を珈琲に注ぐパフォーマンスを披露した。

「珈琲と脂肪燃焼by NISSHIN OilliO」は、機能性表示食品の「日清MCTオイル」のさまざまな魅力を体験できる期間限定カフェ。体験ゾーンでは、きんに君のオブジェがお出迎え。「パワー」（日清MCTオイル）を注入したコーヒーや、体づくりにまつわる決意を表現したユニークなコーヒーメニューを通じて、無理なく健康への意識を高めながら、「日清MCTオイル」の魅力に触れることができる。

また、「日清MCTオイル」の特長や使い方を学べる商品紹介ブースや、イベント限定のフォトジェニックな装飾など、見どころ満載。オープンは8日まで。営業時間は午前11時～午後7時（最終入店は午後6時半）。

オープニングイベントで挨拶した日清オイリオグループ食品事業本部ウェルネス食品事業戦略部の大塚竜太部長は「日清MCTオイルは、次世代の柱として注力している商品。（コアユーザーである）健康意識が高い層に加え、ゆるやかに健康を意識している層にも、無理なく手軽に使える日清MCTオイルの魅力を伝えていきたい」と語った。

機能性表示食品の「日清MCTオイル」は中鎖脂肪酸の働きにより、BMIが高めの人の日常活動時の脂肪の燃焼を高め、ウエスト周囲径の減少、体脂肪や内臓脂肪を減らすことが報告されており、美容や健康を意識する女性や、なかやまきんに君のようにトレーニングに励む人やアスリートからも注目されている。無味無臭でサラダなどの料理や飲み物にかけて楽しめる。日清オイリオでは手軽な健康習慣として、幅広い層に「日清MCTオイル」の魅力を伝えていく。