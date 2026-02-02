6 C
Tokyo
3.4 C
Osaka
2026 / 02 / 02 月曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

加工食品冷凍食品テーブルマーク ワンプレート「うどん和膳」 大きなかき揚げ、豚しゃぶと

テーブルマーク ワンプレート「うどん和膳」 大きなかき揚げ、豚しゃぶと

冷凍食品
食べ応えある一皿に
食べ応えある一皿に

　テーブルマークは、冷凍食品で伸長しているワンプレート市場に向け、3種のおかずとうどんをセットにした「うどん和膳」シリーズを2月から新発売する。同社ならではの“さぬきうどん”に、大きなかき揚げや豚しゃぶを組み合わせ、食べ応えある一皿に仕上げた。既存の市場で手薄な「和食×麺類（うどん）」を提案し、新規ジャンルの開拓を目指す。

夏場のうどん需要を活性化

　1月26日に春季新商品発表会を開催した。今年も夏場の長期化を想定し、「レンジで簡単・冷たくおいしい・夏にぴったり」の冷凍麺を提供する。

　注目の「うどん和膳」シリーズは、「彩り野菜かき揚げとちくわ天」と「おろし豚しゃぶと揚げ茄子」の2メニュー。製造は綾上工場（香川県綾歌郡）。2品とも国産小麦100％のうどんを使用し、前者は彩り豊かなかき揚げ、ちくわ天、卵焼き、後者はふっくらした豚しゃぶ、揚げ茄子、ちくわ天が入る。電子レンジの簡単調理により、専門店を想起させるおいしさの具入りうどんが完成する。店頭想定売価は398円。

　夏場における「カトキチさぬきうどん」の需要活性化策は、昨25年に本格始動し、初年度はレギュラー品、細物（「極細」「稲庭風うどん」）とも2割前後伸びた。

　今春夏シーズンも永尾柚乃さん出演のテレビCMを放映するほか、ギネスパッケージ（冷凍麺売上No.1）の展開、夏季うどんメニュー・レシピの提案などを計画。「売上二ケタ増を目指す」（同社）。

「極細」は流水解凍が可能に
「極細」は流水解凍が可能に

　「カトキチ極細さぬきうどん 3食」（3月発売、以下同）は、レンジに加えて流水解凍もできるように進化。つるっとのどごしが良い細うどんをより手軽に楽しめる。

　「讃岐麺一番 肉うどん」は、氷なしでレンチン調理できることをアピール。昨年に続き期間限定で温冷兼用つゆを採用。冷しバージョンは、電子レンジで温めた後、うどんと半解凍状の具、つゆを混ぜ合わせて完成する。

　2品ともパッケージに「冷」のロゴマークを入れて簡単調理を訴求する。

　ラーメン類も拡充。人気チェーン店とコラボした「東京油組総本店 油そば」は、もちもち食感の中太麺に、クセになる味わいの醤油ダレが絡む。

　「勝浦タンタンメン」は、勝浦タンタンメン企業組合監修。漁師町で親しまれるソウルフードを商品化した。従来の具付き麺に付属していた小袋の濃縮スープを自家充てんに切り替え、麺・具材とセットにしたこともポイント。

関連記事

インタビュー特集

カキ養殖の展望を聞く〈前編〉 “殻付き”市場拡大 環境変化と効率化に対応 シーパジャパン・吉本剛宏社長

水産
瀬戸内海で養殖カキが甚大な被害を受け、生鮮市場だけでなく加工メーカーや流通にも影響が及んでいる。こうした中、従来の養殖方法とは異なるシングルシード養殖法が注目されている。

繋げる、繋げる、繋げる たこ焼きコミュニケーション足掛かりに TKO・木本武宏さんが次のフェーズへ

外食
STUDIO TAMUROはお笑いコンビ「TKO」木本武宏さんの活動拠点。木下さんの実妹・大岡真裕美さんが代表を務める「オフィスTAMURO」が運営し、トークライブや、YouTube番組作成スタジオとして利用してきた。昨年5月からは新たな活動として、毎月3日だけ営業する「たこ焼き店」がスタートした。

SST＝“サミットの仕事が楽しい”へ 新たな競争軸を作る 服部哲也社長

小売
――中期経営計画の進捗はいかがですか。― 服部　「良い×強い＝最強」という言葉を掲げた中期経営計画「頂（イタダキ）2025」は、最終年度を1年延長して26年度までとした。

食品産業センター 荒川隆理事長に聞く 「食サス」設立でサステナ課題深掘り フードサプライチェーン全体の連携で

その他
日本の食品産業は、国内外から調達された農畜水産物を原料として、健康で豊かな生活を送るために必要な加工食品を安定的に製造・供給する産業として発展してきた。

小川珈琲、バリスタ育成とコーヒー産地での活動に先駆的に取り組みブランド力向上 基盤強固に新事業を展開　宇田吉範社長CEOが意欲

嗜好飲料
9月1日から現職の宇田吉範代表取締役社長／CEOは、バリスタとコーヒー産地での活動に先駆的に取り組み、小川珈琲のブランド力を引き上げた立役者。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ