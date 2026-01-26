旭食品 展示会「フードランド」 トレンド予測し商品提案 地域メーカーの出展拡大

旭食品は1月22、23の両日、高知市の高知ぢばさんセンターで「フードランド2026」を開催。418社が出展し、得意先約1400人が訪れた。

今回のテーマは「ステークホルダーとの連携強化」。トレンド予測コーナーでは、今年上半期のキーワードに沿って商品を紹介した。“もっちり”したスイーツの人気が続く中、韓国のソウルフード「カムジャパン」をアピール。「もちもちしたものは秋冬のイメージが強かったが、最近は夏場でも人気で年間を通して売れるようになった」（商品統括部）。

農水産物を扱う第六事業プロジェクトは、マグロ解体ショーを行った。昨年12月までに得意先の店頭で28回実施し、水産物の販売促進につながっている。また、室戸のマンボウ唐揚げを試食提供。担当者は「定置網にかかるマンボウを有効活用しながら、食文化を発信したい」と意気込む。

グループの旭フレッシュは『にっぽん問屋』ブランドの新製品「お好み焼き粉」をアピール。天かすが牽引し、お好み焼きの関連品シリーズは前年比135％と大きく伸びている。「好調なシリーズとともに一緒に売り込みたい」（林和宏営業開発部長）と力を込める。

会場入口では、よさこいの衣装をまとった社員が来場者を出迎えた。旭食品よさこいチームによる集客企画を紹介したもので、「得意先の高知フェアで実施すると売上増につながっており、寄与できると期待している」（久郷正人商品統括本部長）。

今回も地域メーカーが増え、新規27社が出展した。樋川商店（東京都）が試食提供した「豆かんてん」は、原料の天草も都内で採れたもの。東京都の特産品にも認証されている。「東京の地元原料を使っていることを前面に打ち出したい」（樋川翔祐専務）と話していた。

売上7.7％増で推移

会見では竹内紘之副社長が近況について報告。4～12月の売上高は前年比107.7％、売上総利益は106.1％でいずれも予算を上回る。販管費は107.3％で、経常利益は予算を7億3000万円上回るが、前年比は1億3000万円減少。竹内副社長は「予算は上回っており、通期では増収増益の着地を見込む」としている。