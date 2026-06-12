德田商店 島根の吉寅商店を吸収 事業承継し新会社

食品卸・德田商店（鳥取市）は8月1日付で、同業の吉寅商店（島根県浜田市）の事業を引き継ぐ。吉寅商店は食品卸売業のほか、食品小売業、運送業を行い、昨今は地域商社として地元商材の販路拡大にも注力する。一方で、主力の卸売業は人口減少が顕著な島根県を地盤としており伸び悩んでいた。25年12月期の売上高は12億円。
今回、德田商店が事業を吸収し新会社、TK吉寅商店を設立。従業員45人の雇用も引き継ぐ。德田豪社長が新会社の社長を兼務する。
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食品卸・德田商店（鳥取市）は8月1日付で、同業の吉寅商店（島根県浜田市）の事業を引き継ぐ。吉寅商店は食品卸売業のほか、食品小売業、運送業を行い、昨今は地域商社として地元商材の販路拡大にも注力する。一方で、主力の卸売業は人口減少が顕著な島根県を地盤としており伸び悩んでいた。25年12月期の売上高は12億円。
今回、德田商店が事業を吸収し新会社、TK吉寅商店を設立。従業員45人の雇用も引き継ぐ。德田豪社長が新会社の社長を兼務する。