イタリアビール2ブランド初上陸 「カステッロ」と「ドロミティ」 モンテ物産が取扱開始

モンテ物産は、伊ビッラ・カステッロ社のイタリアビール「カステッロ」と「ドロミティ」の日本国内での取扱いを2月から開始する。両ブランドとも今回が日本初上陸。

イタリア北東部、世界遺産にも指定されているドロミティ渓谷の南に位置するカステッロ社は1997年創業、100％イタリア資本のブルワリー。130年近い歴史を持つ同地の醸造所を06年に取得し、清らかな雪解け水とイタリア産麦芽を使用したこだわりのビール造りを手がけている。

「カステッロ」からは、バランスのよいフレッシュな味わいの「ラガー」、焙煎麦芽を使用した「ロッサ」、度数3.5％でまろやかな飲みごこちの「ロー」の3品を紹介。

また「ドロミティ」は渓谷が育む上質な水のおいしさを最大限に活かし、ドロミティ産を含むイタリア産麦芽、厳選したホップの風味をバランスよく調和させた。まろやかでエレガントな「ピルスナー」、カラメルとベリーのニュアンスが感じられる「ロッサ」、麦芽をふんだんに使った度数8.0％「ドッピオ・モルト」の3品。

1月20日の発表会でモンテ物産の森本明子社長は「カステッロ社は歴史ある醸造所の技術と、ドロミティ渓谷の清らかな水を使ってビールを造っている。シンプルを追求して日常に寄り添うカステッロ、厳選したホップの風味が楽しめるドロミティをお楽しみいただきたい」とアピールした。