酒税一本化へ総仕上げ 迫り来る新たな競争環境 各社が事業方針

・キリンビール 顧客価値創造に挑戦 「本麒麟」はビール化へ

・サッポロビール「黒ラベル」「ヱビス」 主力2ブランドに集中

・サントリー 3価格帯でビール刷新 健闘「金麦」接点強化へ

