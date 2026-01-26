酒版

酒税一本化へ総仕上げ　迫り来る新たな競争環境　各社が事業方針

・キリンビール　顧客価値創造に挑戦　「本麒麟」はビール化へ
・サッポロビール「黒ラベル」「ヱビス」　主力2ブランドに集中
・サントリー　3価格帯でビール刷新　健闘「金麦」接点強化へ

