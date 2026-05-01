成長から成熟へ 新フェーズに突入 熱狂去り本質問われる

・若年層つかめ 裾野拡大へRTD化も続々

◇ ◇

・サントリー 次世代ユーザー獲得に力 将来見据え挑戦続ける

・アサヒビール「ブラックニッカ」70周年 クリアな味わいアピール

・サッポロビール「デュワーズ」販売額No.1 バカルディと協業で成果

・キリンビール「陸」「富士」両輪育成 “日常と特別”明確化

特集記事タイトル一覧はこちら→

＊当記事は電子版でも閲覧できます。詳しくは下記より。