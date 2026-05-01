ウイスキー特集

成長から成熟へ 新フェーズに突入　熱狂去り本質問われる

・若年層つかめ　裾野拡大へRTD化も続々

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・サントリー　次世代ユーザー獲得に力　将来見据え挑戦続ける
・アサヒビール「ブラックニッカ」70周年　クリアな味わいアピール
・サッポロビール「デュワーズ」販売額No.1　バカルディと協業で成果
・キリンビール「陸」「富士」両輪育成　“日常と特別”明確化

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