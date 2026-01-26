〈これで売れました！〉三島食品「しげき」　辛みと使いやすさ

「ゆかり」をはじめとする“名前シリーズ”の一つ。わさびを主原料に唐辛子を加え、他の商品にない辛みが特徴。「練りわさびより料理やトッピングに使いやすいと評判だ」と末貞操社長。
