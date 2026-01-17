14.6 C
Tokyo
14.6 C
Osaka
2026 / 01 / 17 土曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

飲料系飲料キリンビバレッジ、横浜市消防局と「まもる」で協働　キャンペーン実施し横浜消防出初式では「おいしい免疫ケア」を訴求

キリンビバレッジ、横浜市消防局と「まもる」で協働　キャンペーン実施し横浜消防出初式では「おいしい免疫ケア」を訴求

飲料
キリンビバレッジの協賛企業ブースでは輪投げゲームを実施
キリンビバレッジの協賛企業ブースでは輪投げゲームを実施

　キリンビバレッジは、横浜市消防局と「まもる」で協働し、2月6日まで「みんなで身体も街もまもろうキャンペーン」を実施しているほか、1月11日には横浜赤レンガ倉庫（神奈川県横浜市）で開催された横浜消防出初式の協賛企業ブースに初出展して「おいしい免疫ケア」をアピールした。

　横浜市民の健康意識と防災意識を高めることが目的。キリンビバレッジは、「おいしい免疫ケア」などの商品を通じて健康を守り、横浜市消防局は啓発活動などを通じて安全・安心な暮らしを守る。

キリンビバレッジ・石川裕之氏（中央左）、横浜市消防局の御調（おしらべ）祥弘氏（中央右）、横浜市消防局の髙良さなえ氏（右）、キリンビバレッジの上村洋右氏（左）
キリンビバレッジ・石川裕之氏（中央左）、横浜市消防局の御調（おしらべ）祥弘氏（中央右）、横浜市消防局の髙良さなえ氏（右）、キリンビバレッジの上村洋右氏（左）

　出展ブースで取材に応じたキリンビバレッジ首都圏統括本部首都圏第二支社の石川裕之支社長は「10万人くらいの来場が見込める日本全国の中でも最大級の消防出初式で我々の取り組みを知っていただくことを1つの入り口に、横浜市消防局さまと単年ではなく長いお付き合いで一緒に横浜市を盛り上げていきたい」と意欲をのぞかせる。

　横浜市消防局の御調（おしらべ）祥弘総務部企画課長（消防監）も「消防と防災を身近に感じていただくにあたり、キリンさまのブランド力をお借りして『まもる』をキーワードにタッグを組んで進めていきたい」と力を込める。

大盛況となったキリンビバレッジの協賛企業ブース
大盛況となったキリンビバレッジの協賛企業ブース

　出展ブースでは、子どもも参加できる輪投げゲームを実施。3回のチャンスを設け、最大で3本の「おいしい免疫ケア」（100mlPET）を免疫ケアのリーフレットとともにプレゼントした。300人への配布を想定し計600本を用意した。

　髙良さなえ総務部企画課共創・広報担当は「横浜消防出初式では消防体験も企画している。将来、消防士になりたいと思うお子様が増え、多くの方々に消防や防災が広められたら嬉しい」と期待を寄せる。

　「おいしい免疫ケア」と生活者との接点拡大も見込む。

10万人の来場を見込む横浜消防出初式の会場の様子
10万人の来場を見込む横浜消防出初式の会場の様子

　キリンビバレッジ首都圏統括本部首都圏第二支社横浜営業2部の上村洋右部長は「冬場や季節の変わり目など免疫力が少し落ちたりするタイミングで年間通じて免疫ケアを啓発していく」と語る。

　キャンペーンは、消防体験招待と消防グッズが当たる2種類を用意し、カメガヤ（本社：横浜市）が運営する「Fit Care DEPOT」「Fit Care MART」「Fit Care Express」の各店舗で実施している。

　横浜市消防局との協働は、社員からの提案が契機だったという。

　石川支社長は「プライベートで消防士や消防に関心を持つ社員がおり、『おいしい免疫ケア』などプラズマ乳酸菌を通じて消防隊員の皆様の体調管理に貢献したいとの提案を受けたのがきっかけとなった」と振り返る。

関連記事

インタビュー特集

繋げる、繋げる、繋げる たこ焼きコミュニケーション足掛かりに TKO・木本武宏さんが次のフェーズへ

外食
STUDIO TAMUROはお笑いコンビ「TKO」木本武宏さんの活動拠点。木下さんの実妹・大岡真裕美さんが代表を務める「オフィスTAMURO」が運営し、トークライブや、YouTube番組作成スタジオとして利用してきた。昨年5月からは新たな活動として、毎月3日だけ営業する「たこ焼き店」がスタートした。

SST＝“サミットの仕事が楽しい”へ 新たな競争軸を作る 服部哲也社長

小売
――中期経営計画の進捗はいかがですか。― 服部　「良い×強い＝最強」という言葉を掲げた中期経営計画「頂（イタダキ）2025」は、最終年度を1年延長して26年度までとした。

食品産業センター 荒川隆理事長に聞く 「食サス」設立でサステナ課題深掘り フードサプライチェーン全体の連携で

その他
日本の食品産業は、国内外から調達された農畜水産物を原料として、健康で豊かな生活を送るために必要な加工食品を安定的に製造・供給する産業として発展してきた。

小川珈琲、バリスタ育成とコーヒー産地での活動に先駆的に取り組みブランド力向上 基盤強固に新事業を展開　宇田吉範社長CEOが意欲

嗜好飲料
9月1日から現職の宇田吉範代表取締役社長／CEOは、バリスタとコーヒー産地での活動に先駆的に取り組み、小川珈琲のブランド力を引き上げた立役者。

米国の認証機関として、米国輸出への総合支援に自信 認証だけでなく、企業の社会的信頼を高める仕組みづくりもサポート ペリージョンソン ホールディング（PJR） 審査登録機関

審査
ペリージョンソン ホールディング（TEL03-5774-9510）は、ISO認証、ビジネスコンサルティング、教育・研修事業を通して顧客のサステナビリティ活動の普及に尽力。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ