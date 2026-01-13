SL Creations 2月から「ご当地フェア」 日本・世界のグルメ集結

3.4 C
冷凍食品
　安全・安心とおいしさにこだわった冷凍食品を主力に販売するSL Creationsは、同社ECサイトで「ご当地フェア」を2～3月にかけて実施する。1年前に好評だった企画の第2弾。日本のご当地メニューは「名古屋風 手羽先唐揚げ」などを追加し、新たに海外のグルメも取り入れ「手作りナシゴレンセット」などを発売する。

　「お客様大感謝祭り」と銘打ち展開。このほど新商品説明会を本社で開き、商品統括本部商品開発部の釜智史次長は「前回のご当地フェアは大変好評だった。2回目は人気商品（「富士宮やきそば」など）の継続販売とあわせて新商品を積極的に投入し、合計23品を用意した。注目素材の『島原百年生姜』を使った炊き込みご飯の素、『石垣島の太もずく』を練り込んだ麺などのこだわり商品にも期待している」と話した。

　「名古屋風 手羽先唐揚げ」は愛知発・有名チェーン店の効果もあり知名度が高いメニュー。素揚げした手羽先に甘辛いタレを塗り、胡椒をきかせたスパイスを1本ずつ手作業でふりかけた。おつまみにもぴったり。135g（5本入り）、1200円（税込、以下同）。

　「オムそば」は大阪のお好み焼き屋で生まれた味わい。国産小麦粉使用のもっちりとした食感の太麺に、2種類のソースを絡め、玉子シートでていねいに一つずつ包んだ。200g、660円。

　「鱒の押し寿司」は江戸中期から続く富山の郷土料理。一般的な塩や酢ではなく昆布〆して旨味をアップさせ、出汁や醤油など和風の調味液に漬け込んだ。1本260g（8切入）、2100円。

　「島原百年生姜とあさりの炊き込みご飯の素」は長崎で150年間栽培されている「島原百年生姜」を使用。細切りにしてたっぷり入れ、程よい香りを楽しめる。135g／2合用（しょうが、あさり、あぶら揚げ、調味液）、790円。

　「石垣島のもずく麺（生）」は、沖縄県石垣島の生もずくを約20％配合し、もちっとした独自の食感を実現した。170g（85g×2）、720円。

　新企画の海外はアジアを中心に展開。「手作りナシゴレンセット」は家庭で手軽にインドネシア料理が楽しめる。2人前、1650円。韓国料理の「スンドゥブの素」は香り立つうま辛スープに仕上げた。145g、850円。「ガパオの素」は常温品。タイ料理の定番で、ナンプラーやバジルを使った本格的な味わい。120g（1食）、540円。

