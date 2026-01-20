7.2 C
Tokyo
5.2 C
Osaka
2026 / 01 / 20 火曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

流通・飲食小売ヤオコー 川野澄人社長 鮮度軸に商品磨き込み 南北モデル構築を加速

ヤオコー 川野澄人社長 鮮度軸に商品磨き込み 南北モデル構築を加速

小売
川野澄人社長
川野澄人社長

　今期はコメの単価上昇が売上高を押し上げた一方、インフレ進行による生活防衛意識の高まりから、買上点数の減少が課題となった。こうした中、鮮度強化を軸に商品磨き込みを進め、青果・惣菜・直輸入PBワインなどで支持を獲得した。来期も生鮮3部門において、鮮度訴求と価格対応を両立させながら、単品ではなくカテゴリー全体で支持される売場づくりを継続する。

　南北政策については一定の手応えはあるものの道半ばとの認識だ。北と南では来店客の年齢構成や消費行動、節約志向に違いがあり、地域特性に応じた品揃えや売場づくりが課題となっている。来期はモデル構築を重点に進め、北の基幹店に久喜吉羽店、南の基幹店に新浦安店を位置付け、磨き込みを進める。

　今期23区内に新規出店した杉並桃井店、板橋四葉店の2店舗はいずれも計画を上回る売上で推移している。特に板橋四葉店では、「440坪で600坪の魅力を出す」売場づくりが一定程度形になってきた。

　店舗数は今期200店舗を超えた。2026年もヤオコー8店舗、フーコット1店舗の出店を予定するが、規模拡大ありきではなく、エリア内での店舗密度と勝てるモデルの磨き込みを重視する。店舗数増加に伴い、インフラ整備やマネジメントの在り方も見直し、次の10年を見据えた300店舗体制を支える仕組みづくりが経営課題となる。

　年率5％成長を大方針に掲げるが、M＆Aに依存せず、オーガニック成長を基本にトップライン、利益ともに年5％成長を目指す。グループ各社で目標を共有し、同じ方向を向いて取り組む。

　競争環境では「生鮮強化型ディスカウント」の出店が加速している。当社では小商圏・高頻度来店を基本戦略に、生鮮3部門を中心に集客の核となるカテゴリーを育成し、近海魚の量販企画や惣菜の出来立て訴求、小容量対応などで差別化を図る。

　10月にブルーゾーンホールディングスを設立し、新たに2チェーンが加わった。現在は相互理解を深める段階で、なかでもクックマートの高密度な売場づくりに学ぶ動きが始まっている。一方、内部統制やリスクマネジメントについても情報交換を進め、共通基盤づくりに着手している。

　最低賃金引き上げにより約6％の人件費上昇を見込む中、フルセルフレジやデジタルプライサー、AI自動発注などの投資を継続し、省人化と生産性向上を進める。あわせて、パートナー社員の定着や正社員が休みやすい職場づくりにも注力する。

　気候変動や農家減少による農産物供給の不安定化に対しては、産地直結の取り組みを通じて農家・JAとの関係構築を継続する。県内4市町村に圃場を持つヤオコーファームも黒字化の目途が立ち、今後は東京に近い立地を生かした農業モデルの拡大が課題となる。

関連記事

インタビュー特集

繋げる、繋げる、繋げる たこ焼きコミュニケーション足掛かりに TKO・木本武宏さんが次のフェーズへ

外食
STUDIO TAMUROはお笑いコンビ「TKO」木本武宏さんの活動拠点。木下さんの実妹・大岡真裕美さんが代表を務める「オフィスTAMURO」が運営し、トークライブや、YouTube番組作成スタジオとして利用してきた。昨年5月からは新たな活動として、毎月3日だけ営業する「たこ焼き店」がスタートした。

SST＝“サミットの仕事が楽しい”へ 新たな競争軸を作る 服部哲也社長

小売
――中期経営計画の進捗はいかがですか。― 服部　「良い×強い＝最強」という言葉を掲げた中期経営計画「頂（イタダキ）2025」は、最終年度を1年延長して26年度までとした。

食品産業センター 荒川隆理事長に聞く 「食サス」設立でサステナ課題深掘り フードサプライチェーン全体の連携で

その他
日本の食品産業は、国内外から調達された農畜水産物を原料として、健康で豊かな生活を送るために必要な加工食品を安定的に製造・供給する産業として発展してきた。

小川珈琲、バリスタ育成とコーヒー産地での活動に先駆的に取り組みブランド力向上 基盤強固に新事業を展開　宇田吉範社長CEOが意欲

嗜好飲料
9月1日から現職の宇田吉範代表取締役社長／CEOは、バリスタとコーヒー産地での活動に先駆的に取り組み、小川珈琲のブランド力を引き上げた立役者。

米国の認証機関として、米国輸出への総合支援に自信 認証だけでなく、企業の社会的信頼を高める仕組みづくりもサポート ペリージョンソン ホールディング（PJR） 審査登録機関

審査
ペリージョンソン ホールディング（TEL03-5774-9510）は、ISO認証、ビジネスコンサルティング、教育・研修事業を通して顧客のサステナビリティ活動の普及に尽力。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ