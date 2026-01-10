12.2 C
Tokyo
13.2 C
Osaka
2026 / 01 / 10 土曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

飲料系飲料バイオマス発電に革新　燃焼を伴わず電力へ変換　熱のロス少なくローコストを実現　コカ・コーラとスタートアップ企業が実証実験

バイオマス発電に革新　燃焼を伴わず電力へ変換　熱のロス少なくローコストを実現　コカ・コーラとスタートアップ企業が実証実験

飲料
ライノフラックス社の展示
ライノフラックス社の展示

　飲料工場から排出される茶殻や抽出後のコーヒー粉を使ったバイオマス発電に革新をもたらす可能性をはらんだ技術が京都大学から編み出された。

　京都大学大学院反応工学研究室が8年間以上の基礎研究を経て「湿式ケミカルルーピング技術」を発明。

　これは、飲料残渣などのバイオマスを燃やさずに特殊な水溶液と反応させて化学的に電力へと変換していく次世代型バイオマス発電技術。
一番の特徴としては、従来技術と比べて格段に低い温度で電力に変換できることから熱のロスが少なく発電コストを抑えられる点が挙げられる。

　この研究成果をもとに2024年4月に創業した京都大学発のスタートアップ企業・ライノフラックス社とコカ・コーラシステムが協業。
　現在、コカ・コーラボトラーズジャパン（CCBJI）京都工場（京都市久御山町）で実証実験に取り組んでいる。

コカ・コーラボトラーズジャパンの福永祐司SCM本部リサイクルトランスフォーメーション部部長
コカ・コーラボトラーズジャパンの福永祐司SCM本部リサイクルトランスフォーメーション部部長

　25年11月25日、メディア向け説明会に登壇したCCBJIの福永祐司SCM本部リサイクルトランスフォーメーション部部長は「我々の工場で排出量の多い茶殻と抽出後のコーヒー粉を資源循環すべく取り組んでいるが、なかなかリサイクル素材としての価値を生みづらい。加えて、（資源循環の際に）CO2発生も抑制しなければいけない。ライノフラックス社さまの技術はこれらの課題を一緒に解決してくれるモデル」と期待を寄せる。

　従来技術では、バイオマスを800℃から1000℃の高温で燃やして湯を沸かし、発生させた高温高圧の蒸気でタービンを回して発電するなど燃焼を伴う。

　そのため、大きな熱損失を避けられず発電効率は10－30％と低位にあり、その上、燃焼過程でCO2を大気に排出してしまう。

ライノフラックス社の間澤敦社長CEO
ライノフラックス社の間澤敦社長CEO

　発電コストについて、ライノフラックス社の間澤敦社長CEOは、2020年発表の経済産業省のデータを引き「（従来技術の）バイオマスは1キロワットアワーあたり30円弱で原子力や石炭火力の倍以上のコストを要する」と指摘する。

　これに対し、燃焼を伴わない湿式ケミカルルーピング技術については「従来技術と同じバイオマス投入量で2～4倍の電力を生産する。発電コストは、平均して従来のバイオマス発電コストの半分以下の程度となる1キロワットアワーあたり10円から15円。原子力や石炭火力と並ぶコスト競争力を持つことになる」と胸を張る。

　副次的な効果として、追加プロセスを必要とせずに固定・再利用に適した高純度のCO2を生成する。

　「CO2が99.9％以上の高純度で生成されるため、コカ・コーラさまの炭酸飲料の原料やドライアイスへの活用、あるいは他社と協業してこれを固定、地下に貯留するのに非常に適している」という。

　発電効率を著しく落とさずに発電プラントの小型化や分散設置ができるのも特徴。

　「従来の火力発電プラントは大型化して効率とコスト低減を追求する必要があり、その場合、バイオマスをプラントまで運搬するのに非常にコストがかかる。一方、我々の技術は小型化しても性能が落ちづらい特徴があり、これによりコカ・コーラ工場の敷地内に設置して、バイオマスの輸送コストを限りなくゼロに近づけて発電しCO2を回収することができる」と説明する。

　特殊な水溶液と反応させて電力へと変換していく技術のため、水分を含んだ茶殻や抽出後のコーヒー粉との相性がよく、これらの飲料残渣を事前乾燥せず、そのままプラントに投入できるのも強みとする。

　ライノフラックス社としては、28年の本格的な商用利用を見据える。

　CCBJI京都工場での実績づくりを第一段階と位置付け、以降、国内にあるコカ・コーラシステム複数工場での展開やグローバルへの拡大などを視野に入れる。
　「もともと捨てられていたものからエネルギーを作り出すという新しいエネルギーインフラを作るところまでできると非常に面白い」と意欲をのぞかせる。

　CCBJI京都工場での実証実験では、排出される茶殻などとの反応具合や安定性、耐久性などを確認する。

　「一番の課題は、湿式ケミカルルーピング技術を、長期安定的に耐久性を持って実現できるかにある。バイオマス由来の不純物が蓄積して性能が落ちてしまうリスクも考えられる。こういった課題を解決するため、今後も研究を進めていく」と語る。

関連記事

インタビュー特集

食品産業センター 荒川隆理事長に聞く 「食サス」設立でサステナ課題深掘り フードサプライチェーン全体の連携で

その他
日本の食品産業は、国内外から調達された農畜水産物を原料として、健康で豊かな生活を送るために必要な加工食品を安定的に製造・供給する産業として発展してきた。

小川珈琲、バリスタ育成とコーヒー産地での活動に先駆的に取り組みブランド力向上 基盤強固に新事業を展開　宇田吉範社長CEOが意欲

嗜好飲料
9月1日から現職の宇田吉範代表取締役社長／CEOは、バリスタとコーヒー産地での活動に先駆的に取り組み、小川珈琲のブランド力を引き上げた立役者。

米国の認証機関として、米国輸出への総合支援に自信 認証だけでなく、企業の社会的信頼を高める仕組みづくりもサポート ペリージョンソン ホールディング（PJR） 審査登録機関

審査
ペリージョンソン ホールディング（TEL03-5774-9510）は、ISO認証、ビジネスコンサルティング、教育・研修事業を通して顧客のサステナビリティ活動の普及に尽力。

国際的情報豊富な感覚で審査を展開 細分化したフードセクターに精通した審査員多数 SGSジャパン（SGS） 審査登録機関

審査
SGSはスイス・ジュネーブに本拠を置き、試験・検査・認証機関としては世界最大級の規模である。世界115カ国以上に2500以上の事務所と試験所を有し、各産業分野における検査や試験、公的機関により定められた規格の認証などを行っている検査・検証・試験認証のリーディングカンパニーである。

キンレイ「鍋焼うどん」、さらにおいしく進化 自社工場でかつお節を削り出した理由とは 50年のこだわり脈々と

冷凍食品
キンレイの冷凍具付き麺「お水がいらない」シリーズが販売好調だ。2010年に立ち上げ、昨24年までに累計2億食以上を販売している。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ