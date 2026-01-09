「は・か・た・の・しお♪」がカラオケに 伯方塩業

伯方塩業「伯方の塩」のテーマが、カラオケで歌える。JOYSOUND主催の「サウンドロゴカラオケAWARD」にエントリーし、12月1日から「は・か・た・の・しお♪」のサウンドロゴがカラオケで配信されている。

歌唱回数や特別審査員の評価によりサウンドロゴ日本一を決めるもので、2月18日に決勝ステージが行われ、大賞1作品と審査員賞5作品が選出される。